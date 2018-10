Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia sta recitando? Le dure parole dell’ex fidanzato

Lorenzo e Giulia non si frequentano più? L’ex fidanzato della corteggiatrice spiazza tutti!

Giulia Cavaglia sta recitando una parte? Anche Lorenzo Riccardi ha dei dubbi sulla sua corteggiatrice. E non li ha mai negati. Giulia, quindi, per potersi fare spazio nel cuore del tronista di Uomini e Donne deve impegnarsi il doppio rispetto alle altre. Ma adesso – come se non bastasse – una Instagram stories pubblicata dall’ex fidanzato di Giulia Cavaglia ha scatenato un putiferio! Perché? Ha fatto una descrizione della ragazza che potrebbe confondere maggiormente Lorenzo. Si è preso una bella cotta per lei e sicuramente questo nuovo messaggio potrebbe persino portarlo a decidere di eliminarla… oppure non darà retta a nessuno e continuerà il suo percorso con Giulia.

Uomini e Donne news, l’ex fidanzato di Giulia lancia un messaggio-bomba

Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia di Uomini e Donne stanno avendo un percorso fatto di alti e bassi, che potrebbe prendere un’altra direzione dopo che il tronista avrà letto le ultime parole dell’ex della ragazza: “Caro Lorenzo Riccardi, mi spiace per te. Ma son bastate le ultime anticipazioni per capire quanto fosse ‘pronta’ ad abdicare la sua dignità pur di apparire. Nel caso gliene fosse ancora rimasta”. Durante l’ultima registrazione è emerso che in realtà Giulia non si era lasciata con l’ex fidanzato più di tre mesi fa. La loro rottura è dunque più fresca. I telespettatori di Uomini e Donne sono rimasti scottati per la storia di Sara Affi Fella (e gli ultimi sviluppi stanno facendo ancora chiacchierare) e vorrebbero trasparenza da tutte le corteggiatrici, soprattutto da Giulia. Perché il suo carattere incuriosisce molto.

Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo vuole Giulia, ma…

Come andrà a finire la frequentazione di Lorenzo e Giulia di Uomini e Donne? Poco ma sicuro sentiremo parlare ancora di loro perché il tronista è molto interessato a conoscerla meglio. E c’è chi già parla di una possibile scelta. Chissà. Potremmo comunque assistere anche ad altri sviluppi: dopo questa prima Instagram stories, il fidanzato storico di Giulia Cavaglia parlerà ancora di lei?