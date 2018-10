Uomini e Donne anticipazioni: Luigi pazzo di Irene, Teresa perde Antonio

Uomini e Donne anticipazioni registrazione Trono Classico mercoledì 17 ottobre 2018

Continua a ritmo spedito il Trono di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Il siciliano è diviso tra due corteggiatrici, Irene e Antonella. E nell’ultima registrazione, quella avvenuta mercoledì 17 ottobre, il ragazzo ha deciso di fare una sorpresa a Irene. Una scelta che non è andata giù ad Antonella, ovviamente gelosa della situazione che si è creata tra Luigi e Irene. Come fa sapere News U&D, il tronista ha voluto fare una video chiamata alla sua corteggiatrice e di portarla così in esterna. Un’uscita dove i due, intimi e complici, si sono scambiati confidenze e sguardi di intesa, scoprendo di avere degli interessi in comune come l’amore per lo sport e in particolare per la palestra. Sarà Irene la scelta di Luigi?

Nel frattempo Teresa Langella, dopo aver eliminato Federico Rubini, ha perso un altro corteggiatore importante: Antonio. I due hanno litigato a causa dell’ultima esterna. La cantante neo melodica ha avvertito una certa freddezza nei suoi confronti da parte del ragazzo. Una situazione che a Teresa non è piaciuta visto che è molto interessata ad Antonio. Ma quest’ultimo ha scelto di eliminarsi, anche se Teresa non è apparsa del tutto convinta. Insomma, non è escluso un ritorno in studio…

Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo fa restare Giulia

Intanto Lorenzo Riccardi ha scelto di far restare a Uomini e Donne Giulia, la corteggiatrice vittima di malelingue sul suo conto. Secondo qualcuno la ragazza sarebbe solo in cerca di popolarità ma, nonostante le critiche, Lorenzo ha deciso di non eliminarla. E Giulia, nonostante il battibecco con il tronista, non è andata via.