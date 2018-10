Uomini e Donne anticipazioni: Maria contro Lorenzo, Giulia sotto accusa

Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo contro Giulia, Maria De Filippi si arrabbia

Oggi, Mercoledì 10 Ottobre 2018, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne e lo speciale dedicato alle coppie della prima edizione di Temptation Island Vip. Il blog Il Vicolo Delle News ha riportato tutte le anticipazioni Delle sue talpe presenti in studio. I quattro tronisti di questa nuova stagione della trasmissione di Canale 5 continuano a conoscere i loro rispettivi corteggiatori. Teresa Langella ha deciso di andare da Andrea Del Corso, nonostante lui sia stato chiamato da Mara. La napoletana è rimasta sorpresa dal modo in cui l’ex tentatore ha affrontato determinati discorsi e per questo non ha intenzione di precludersi la possibilità di provare a conoscerlo. Luca Daffrè ha rivelato di volersene andare e seppur la ragazza gli abbia detto di aspettare ancora un po’, dopo l’esterna con Andrew, ha deciso di lasciare definitivamente lo studio.

Mara continua ad uscire con Rodolfo e a portare fuori anche Andrea. Tra i corteggiatori di Teresa e quelli della Fasone si è poi acceso un nuovo e duro scontro. Nel frattempo, Del Corso ha dichiarato di essere più intrigato a conoscere la siciliana, anche se non crede che rifiuterebbe un nuovo invito ad uscire da parte dell’altra. Si passa poi ai troni maschili, quelli di Lorenzo e Luigi. Entrambi hanno esternato la loro voglia di uscire insieme a Giulia. Proprio quest’ultima è finita sotto accusa a causa di alcune particolari voci arrivate all’orecchio di Riccardi. Mentre la corteggiatrice era in esterna con Mastroianni, Lorenzo la stava cercando nel suo camerino.

Uomini e Donne Trono Classico: Giulia sotto accusa, Lorenzo su tutte le furie

Lorenzo chiama la corteggiatrice e la invita a raggiungerlo immediatamente. In ogni caso, la ragazza preferisce restare in esterna con Luigi. In studio si discute Riccardi rivela di aver saputo che non è vero che si e lasciata da tre mesi. Alla fine, il tronista siciliana la paragona a Sara Affi Fella e per questo non sembra più interessato a conoscerla. Il giovane di Milano vuole invece portarla ancora fuori, anche se continua ad avvisarla duramente. Alla fine, Maria De Filippi si arrabbia con il tronista e lo invita a fare una scelta: o la manda vi o la smette di criticarla.