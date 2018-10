Sara Affi Fella, Nicola Panico scrive uno strano messaggio su di lei nella notte

Sara Affi Fella news: Nicola Panico scrive uno strano messaggio nella notte

Si continua ancora a parlare di Sara Affi Fella e Nicola Panico. Si potrà mettere un punto definitivo a tutto solo quando l’ex tronista di Uomini e Donne deciderà di raccontare la sua verità. E non è detto che ciò accada. Se comunque Sara ha scelto di rimanere in religioso silenzio (in eterno?), Nicola invece scrive spesso frasi nelle sue Instagram stories, molte delle quali riconducibili a lei. Questa storia ha travolto entrambi: non si riescono a contare le critiche che hanno ricevuto dopo che la verità è venuta a galla. Anche perché – e diciamolo pure chiaramente – nessuno si sarebbe mai aspettato che una ragazza come Sara avrebbe potuto essere la protagonista di una grandissima polemica. E invece…

Nicola Panico reagisce così alle polemiche su di lui e Sara

Sara Affi Fella è stata avvistata pochissimo tempo fa, ma ha preferito non rilasciare lunghe interviste. Il suo ex fidanzato è invece molto loquace: non solo ha più volte parlato della sua storia d’amore (finita malissimo) ma anche delle impressioni che ha avuto rivedendo Sara. E adesso, attraverso una Instagram stories, Nicola Panico ha fatto ben intendere che non è facile reagire a quello che gli è successo: “Nonostante tutto sono ancora in piedi”. Un messaggio successivo a quello con cui ha detto definitivamente addio a Sara Affi Fella. E chissà se in questo periodo non abbia cambiato idea.

Sara e Nicola gossip: cosa c’è ancora fra i due?

Uno strano messaggio, questo di Nicola, che si accompagna a una foto di una luna a cui manca l’altra metà. Ha disegnato lui la metà mancante: nostalgia di quella che sembrava essere la sua anima gemella? Chissà. Conosceremo comunque altre news su Sara Affi Fella proprio grazie a Nicola Panico e ad altri personaggi che sono entrati nella sua vita: Vittorio Parigini, per esempio, ha scritto recentemente qualcosa di veramente strano sul suo conto!