Nicola Panico: Sara Affi Fella? Le dice definitivamente addio con questo messaggio

Il vero addio di Nicola Panico a Sara Affi Fella

Nicola Panico ha detto definitivamente addio a Sara Affi Fella. Non ha nessuna intenzione di avere un confronto con lei a Uomini e Donne né vuole contattarla privatamente. La loro storia d’amore è finita. E ci ha messo una pietra sopra. Certo, non sarà proprio semplice dimenticarla, però adesso ha fatto un grande passo avanti: ha scritto un messaggio attraverso una Instagram Stories con cui spiega precisamente che non ci sarà alcun ritorno di fiamma e che adesso deve pensare solo a sé stesso. Se qualcuno ha pensato che Nicola potesse provare ancora dei sentimenti per l’ex tronista, beh, deve ricredersi. Perché Nicola è convinto a cambiare vita.

Nessun confronto a Uomini e Donne, Nicola scrive un messaggio per Sara

Dopo l’ultima frecciatina a Sara Affi Fella, Nicola Panico ha deciso di chiudere definitivamente il grande caso che lo ha visto protagonista (e si spera definitivamente, questa volta) con un messaggio che non lascia spazio a troppe interpretazioni: “Confrontati, ma sii sempre gentile. Discuti, ma abbi sempre rispetto. Sopporta, ma non abbassarti mai per nessuno. Accetta le critiche, ma mai le imposizioni. Ama, ma soprattutto amati”. Sara è dunque un ricordo legato al passato. Ha vissuto con lei certamente dei momenti positivi ma, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, la relazione è inesorabilmente precipitata.

Sara Affi Fella non vuole parlare. A quando il suo ritorno in Tv?

Abbiamo scoperto anche quali sono le news su Sara Affi Fella e Vittorio Parigini, e pare proprio che anche l’ex tronista di Uomini e Donne abbia cambiato vita. Continua comunque a mantenere disattivato il suo profilo Instagram e non si sa ancora se un giorno lo riattiverà. Sicuramente quando le acque si calmeranno. Sicuramente quando spiegherà ogni più piccolo dettaglio pubblicamente. Di tempo ne è passato da quando è scoppiata la bomba e Sara non ha mai fatto cenno alle infinite polemiche che l’hanno travolta. Deciderà di rifarsi viva molto presto? Noi aspettiamo il suo ritorno.