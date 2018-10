Nicola Panico contro Sara Affi Fella attraverso un messaggio per la sorella

L’ultimo messaggio di Nicola Panico per Sara Affi Fella su Instagram

Nicola Panico e Sara Affi Fella non si sentono più. Ed era inevitabile, considerato tutto quello che è successo nell’ultimo periodo. Nicola ha raccontato per filo e per segno la sua verità mentre si aspetta ancora l’intervento dell’ex tronista. Nonostante non ci sia più alcun tipo di dialogo, Nicola ha lasciato un messaggio pubblico su Instagram Stories proprio alla sua vecchia fiamma. Lo avrà letto? Non lo avrà letto? Chi lo sa. Ma è certo che, con queste ultime sue parole, Nicola ha realmente intenzione di voltare pagina, mettendo un punto su una storia che è andata inesorabilmente alla deriva. Credeva che ci fosse amore e invece tutto è finito diversamente. Senza matrimonio e figli.

Nicola Panico scrive una dedica per la sorella

La frecciatina di Nicola Panico a Sara Affi Fella c’è stata quando ha risposto al seguente commento pubblico della sorella Mary: “Per me sei un papà. Mi hai dato tutto quello che mi mancava. Un giorno mi innamorerò proprio di un uomo come te. Sei il migliore al mondo”. Delle bellissime parole, che hanno commosso Nicola. Quest’ultimo l’ha ringraziata così: “È solo di te che non potrei mai fare a meno”. Una frase che pesa come un macigno. Che sta a dimostrare che, questa volta, Nicola vuole essere attorniato solamente da persone che reputa importanti. E con la sorella ha un ottimo rapporto.

Il supporto dei fan di Uomini e Donne a Nicola Panico

Ieri Nicola Panico ha pubblicato su Instagram un messaggio importante, al quale molti hanno risposto con tanti commenti di supporto. Nicola ha ringraziato così: “Scusate se non riesco a rispondere a tutti. Siete veramente tantissimi! Vi ho letto o almeno ho cercato di leggere tutti, ma non mi sarei mai aspettato tutto questo. Grazie di cuore”. Ricordiamo che abbiamo conosciuto Sara e Nicola a Temptation Island, un reality show che sta regalando vagonate di gossip anche a distanza di anni. Per questo Mediaset vorrebbe che ci siano più puntate, soprattutto per quanto riguarda l’edizione VIP. Non sappiamo se tutto questo prima o poi avverrà, ma è certo che conosceremo altri interessantissimi personaggi!