Uomini e Donne, Nicola Panico affranto: “La mia vita è un fallimento”

Nicola Panico, dopo Uomini e Donne lo sfogo social

Dopo Uomini e Donne Nicola Panico ha scritto un messaggio su Instagram pubblicando una foto nei camerini. Con questo post forse ha voluto chiudere un cerchio, qualcosa che non riguarda solo la televisione ma anche – e soprattutto – la sua vita privata. Si tratta di ricordi che si porterà a vita e che senz’altro gli peseranno perché mesi e mesi di prese in giro non si superano mai. Fermo restando che ad aver sbagliato sono stati entrambi, sia Sara Affi Fella sia lui, è chiaro che lui lo ha fatto per amore: lo ha sempre dichiarato e nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi lo ha ribadito a gran voce.

Il lungo messaggio di Nicola su Instagram

“Dentro – queste le sue parole su Instagram – sono molto più forte di quanto dimostrino i miei occhi. In tanti sostengono che io abbia perso la dignità, ma vi dico che per amore sono scoppiate guerre. […] Ho sognato una famiglia, ho sognato di essere un padre perfetto e di chiamare mio figlio con il nome del mio papà… che non ho potuto avere… Non sarò migliore di nessuno in questa vicenda, ma […] ci ho messo il cuore, la faccia e non mi vergogno a piangere e a mostrarmi debole, ammettendo i miei errori! Alla fine ho perso tutto! La mia vita è un continuo fallimento, ma nessuno mai mi toglierà l’amore incondizionato che ho provato! Concludo dicendo grazie a tutta la mia famiglia, ai miei amici, al mio Venafro Calcio che per me è la mia serie A! E a tutti voi che mi avete scritto facendomi sentire un uomo migliore, più di quanto lo sia veramente”.

Che fine ha fatto Sara? Dopo Nicola nessun segnale da Vittorio Parigini

Nicola avrà modo di riflettere sul fatto che non ha perso l’amore, semplicemente perché, a queste condizioni, di amore non si può parlare. Glielo hanno fatto notare in studio anche Tina, Gianni, Luigi e Lorenzo, e siamo sicuri che prima o poi se ne accorgerà anche lui. Sara comunque è scomparsa dal Web: non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita privata e sappiamo soltanto cosa sta facendo Vittorio Parigini. Ovviamente tra non molto ne sapremo di più: non nelle prossime settimane, perché servirà del tempo affinché si calmino le acque, ma neanche tra un anno o due. Restate sintonizzati perché vi terremo aggiornati costantemente!