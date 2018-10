Puntata extra di Temptation Island Vip? Risposta a sorpresa della Fascino

Quinta puntata di Temptation Island VIP? La proposta di Mediaset

Ci sarà una puntata extra di Temptation Island Vip? Questa inedita edizione del reality show di Canale 5 non ha deluso le aspettative. Anzi, le ha superate. Con una media che va oltre il 20% di share, si è rivelato uno dei programmi più visti e più amati di Mediaset. Basti pensare alla grande interazione che avviene su Twitter: chi non ha mai lasciato un cinguettio su Valeria Marini? Un successo comunque annunciato. Anche l’edizione dei non famosi è andata molto bene in termini di ascolti. Mediaset, soddisfatta del successo di Temptation Island 2018, ha chiesto alla Fascino di realizzare una nuova puntata. Non in programma, che avrebbe potuto dare maggiori informazioni sul futuro delle coppie dopo l’esperienza al reality.

Fascino risponde a Mediaset: ci sarà la puntata extra di Temptation Island?

La risposta della Fascino? Negativa. Questo è quanto riportato dal sito Tvblog. Sfortunatamente non avremo un’altra puntata, nonostante le lamentele dei telespettatori: è un’edizione troppo breve. Ed è un gran peccato. Questo reality non potrà comunque mai andare per le lunghe perché le coppie vengono messe a dura prova durante le tre settimane di permanenza sull’isola. Pensare a un reality più duraturo sarebbe impossibile. E comunque ci sarebbero coppie che potrebbero ritirarsi prima della fine della trasmissione. Come è successo a Giordano e Nilufar e a Stefano e Nicoletta Larini.

Il destino delle coppie di Temptation Island VIP

Nessuna puntata extra per Temptation Island VIP 2018, dunque. L’ultimo appuntamento è fissato a martedì 9 ottobre: scopriremo quale sarà il destino delle coppie. Anche se le anticipazioni non mancano e si sa già come andrà a finire. Adesso, quello che sta preoccupando i fan, è la mancanza di Nilufar e Giordano insieme. Scopriremo molto presto tutto ciò che c’è da sapere sulle coppie di Temptation Island VIP!