Mistero sulle foto di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP

Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP: nessuna foto di coppia?

C’è un grande mistero che aleggia sulle foto di Nilufar e Giordano. Dopo Temptation Island VIP, la maggior parte dei loro fan si sarebbe aspettata di vederli subito insieme, felici e contenti. E invece così non è stato. C’è chi si è preoccupato, temendo che i due si siano potuti lasciare, mentre qualcun altro ha creduto che si tratti di una trovata per aumentare la curiosità nei loro confronti. Ma qual è la verità? Su Instagram, in effetti, sembra quasi che Giordano e Nilufar abbiano diviso le loro strade; che dopo Temptation Island qualcosa sia andato per il verso sbagliato. I fan non devono allarmarsi perché c’è una ragione alla loro assenza in coppia sui social network.

I fan preoccupati per Giordano e Nilufar

Questi sono i messaggi più frequenti che si possono trovare sotto l’ultima foto pubblicata di Nilufar Addati su Instagram: “Ma sta ancora insieme a Giordano? Non ha più pubblicato niente!”; e ancora: “Ma quindi state ancora insieme sì o no?”; un’altra fan: “Ma lei e Giordano si sono lasciati? No, perché non li vedo più insieme”. La verità è una sola: Giordano e Nilufar stanno ancora insieme e pubblicheranno foto di coppia solo dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2018. Sicuramente sarà una decisione degli autori, questa, proprio come succede con le coppie che si formano a Uomini e Donne: non possono pubblicare foto insieme prima della messa in onda della scelta.

La verità sulla storia di Giordano e Nilufar di Temptation Island

L’amore tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è sempre più forte e molto spesso ci saranno aggiornamenti. Prima o poi verranno invitati in qualche trasmissione per parlare della loro favola: abbiamo sempre delle news succulenti sul loro contro e molto presto si faranno vivi. Potete contarci. Speriamo solo che l’esperienza a Temptation Island VIP abbia veramente dato a entrambi la certezza di potersi fidare l’uno dell’altra e che il loro amore può resistere a tutto.