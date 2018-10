Sara Affi Fella, nuova frecciatina da Vittorio Parigini: un messaggio che sorprende

Nuova frecciatina di Vittorio Parigini a Sara Affi Fella nella notte

Si parla ancora molto di Sara Affi Fella e Vittorio Parigini. I riflettori sui due non si sono ancora spenti, anzi possibilmente adesso vengono seguiti più di prima. Il profilo Instagram di Vittorio viene consultato dai fan di Uomini e Donne almeno una volta al giorno. Il profilo di Sara invece non esiste più da qualche settimana e avere sue notizie è difficile al momento, bisogna attendere che qualcuno vicino a lei la mostri tra le foto o ne parli. Oggi però ci siamo svegliati con una nuova frecciatina di Vittorio alla ex fidanzata Sara. E l’Affi Fella gate non accenna ad arrestarsi!

Vittorio Parigini punzecchia Sara: “La sincerità è più dignitosa dell’inganno”

Tra le Instagram Stories del calciatore è comparsa questa frase: “La sincerità può essere dolorosa, ma è sicuramente più dignitosa dell’inganno”. Non ha taggato nessuno, non ha fatto nomi. Il riferimento però a noi sembra palese, anche perché c’è la parola inganno che descrive perfettamente ciò che ha fatto l’ex tronista. Ed è stato, magari, anche un modo per prendere ancor di più le distanze da Sara. Anche Nicola lancia frecciatine all’ex tramite Instagram e quindi stavolta non avrà motivo di intervenire contro Vittorio, in difesa dell’ex tronista. La storia tra Vittorio e Sara sembra essere finita, nonostante negli ultimi giorni siano spuntate delle foto insieme ma risalgono a prima che scoppiasse lo scandalo, per il quale la redazione potrebbe non perdonare Sara.

Tra Vittorio e Sara è finita davvero?

Se lei ultimamente si è mostrata sofferente su Instagram, Vittorio ha subito preso le distanze dalla relazione nata questa estate. Non appena è saltata fuori la verità e non ha più parlato di lei. Il rapporto tra Vittorio Parigini e Sara Affi Fella sembra essere definitivamente naufragato. E se lei stesse provando a riconquistarlo? Magari il calciatore ha scelto di pubblicare la frecciatina perché si sono risentiti…