Nicola Panico, messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza

Sara e Nicola oggi, messaggio di lui per lei?

Non sappiamo come siano i rapporti attuali tra Nicola Panico e Sara Affi Fella dopo quanto andato in onda a Uomini e Donne. Il ragazzo ci è parso molto provato e anche i presenti in studio alla fine gli hanno dato ragione, nel senso che hanno capito i motivi del suo comportamento. In effetti l’ex di Temptation Island ha palesemente fatto tutto per amore e anche se non si tratta di qualcosa di cui andar fieri non ha certo le stesse colpe che invece ha Sara Affi Fella. Quest’ultima intanto sembra essersi lasciata con Vittorio Parigini (diciamo “sembra” poiché anche se lui ha parlato di rottura sui suoi social network qualcuno pare averli visti assieme). L’abbiamo vista in una foto con un’amica, quindi non è scomparsa totalmente dai social, però di lei e Vittorio sappiamo davvero poco.

La frecciatina di Nicola Panico dopo la storia d’amore

Oggi possiamo scrivere un nuovo capitolo, anzi paragrafo, su questa storia d’amore. Paragrafo su cui – lo diciamo sin da subito – non abbiamo sicurezza. Anche se infatti tutto fa pensare al fatto che Nicola abbia fatto riferimento a Sara nella sua storia su Instagram non è detto sia così. In questa stories pubblicata pochissimo tempo fa dopo aver pubblicato dei contenuti che hanno come protagonista la sua squadra Nicola ha scritto: “Una capanna dove si ride è meglio di una capanna dove si piange”. Cosa avrà voluto dire? Si tratta di una frecciatina contro Sara per il fatto che quest’ultima ha frequentato un calciatore famoso invece di continuare la sua storia con lui? Chissà. Dopo la stories in questione infatti Nicola non ha detto nulla in merito: forse era una riflessione buttata lì su Instagram dopo una bella giornata passata con gli amici.

Nicola e Sara dopo Uomini e Donne, il futuro della coppia

Cosa ci sia nel futuro di Nicola e Sara non lo sappiamo. Siamo convinti tuttavia che il ragazzo sia ancora innamorato di Sara e che farebbe ancora di tutto per lei. Lo ha detto anche a Uomini e Donne, del resto: per lei sarebbe andato in guerra contro la Germania. Certi sentimenti non finiscono così, lo sappiamo tutti, no? Da parte sua, Sara starà senza dubbio cercando di ripartire stando lontana per un po’ dalla TV e dal mondo del gossip. Non appena ne sapremo di più su entrambi vi aggiorneremo!