Sara Affi Fella è stata perdonata dalla redazione di Uomini e Donne? Ultime news

Sara Affi Fella news: Raffaella Mennoia torna a parlare dello scandalo scoppiato a Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne ha perdonato Sara Affi Fella dopo lo scandalo scoppiato fuori la trasmissione? Alcune affermazioni di Raffaella Mennoia, autrice del programma, hanno lasciato intendere questo. A tal proposito il braccio destro di Maria De Filippi ha ribadito su Instagram il suo punto di vista, chiarendo che non può esserci perdono per la modella di Venafro. Del resto la Mennoia l’aveva già chiarito qualche settimana fa in un lungo sfogo: “Non ci saranno più programmi”. Cosa ha detto invece ora la fidanzata di Alessio Sakara?

Le nuove dichiarazioni di Raffaella Mennoia su Sara Affi Fella

“Ci tengo a precisare che la frase su Uomini e Donne Magazine riferita al mio stupore della risposta del pubblico era in tono positivo. Inoltre il mio ridimensionare era un più un andare avanti e dimenticare quello che di brutto era successo… Nessun passo indietro per me, ragazzi, solo tre avanti. Grazie a chi ha capito e per chi ne ha voluto fare una nuova polemica non so che dire se non problemi vostri”, ha scritto Raffaella Mennoia di Uomini e Donne in una storia di Instagram. Dunque, nessun perdono per Sara Affi Fella: la ragazza ha fatto davvero infuriare lo staff della trasmissione Mediaset. E dopo quanto accaduto non ha avuto neppure il coraggio di recarsi a Roma per chiedere scusa.

Sara Affi Fella a Venafro: lontano da tutto e da tutti

Dopo aver abbandonato Instagram, Sara si è allontanata da tutto. Scaricata da Vittorio Parigini, calciatore di Serie A, ha lasciato Torino per rientrare a Venafro. Qui è circondata dalla famiglia e dalle amiche storiche, come Marianna, che sui social network si è schierata dalla parte dell’ex tronista.