Sara Affi Fella sta male e rispunta su Instagram: la FOTO con l’amica

Sara Affi Fella news: che fine ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne

È un periodo difficile per Sara Affi Fella. Dopo lo scandalo venuto a galla a Uomini e Donne, l’ex tronista di Venafro ha cancellato il suo account Instagram ed è letteralmente sparita dalla circolazione. Non è tornata a Roma, per chiedere scusa alla redazione di Maria De Filippi, né ha postato qualche video di spiegazione ai fan. Si è limitata a condividere qualche settimana fa una storia di scuse sui social network e poi è sparita. Ora è riapparsa, indirettamente, su Instagram grazie all’amica del cuore Marianna.

La ragazza – che è sempre stata vicina a Sara, sia durante l’esperienza a Temptation Island sia durante il Trono Classico – ha rotto il silenzio degli ultimi giorni. E ha postato una foto nella quale abbraccia l’Affi Fella che, come si può notare dalla sua espressione (foto in basso), sta soffrendo parecchio. Marianna ha pubblicato lo scatto con in sottofondo la nuova canzone di Alessandra Amoroso: Dalla tua parte. Un titolo che ben chiarisce la posizione di Marianna: nonostante tutto sarà sempre accanto a Sara, qualsiasi cosa accada.

Sara Affi Fella: dopo lo scandalo si consola con parenti e amiche

Dunque, dopo aver chiuso la relazione con Nicola Panico e aver perso pure l’amore di Vittorio Parigini, calciatore del Torino, Sara Affi Fella ha trovato conforto nella famiglia e nelle amiche di sempre, tra cui Marianna. Quest’ultima ha tra l’altro trascorso con l’ex tronista la recente vacanza a Ibiza, condivisa pure con Valeria Bigella. Che, al contrario di Marianna, ha interrotto ogni rapporto con Sara.