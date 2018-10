Valeria Bigella: come sta Sara Affi Fella? Risposta sull’ex tronista

Valeria Bigella si confida ai fan: come sta Sara Affi Fella? La risposta dell’influencer sull’ex tronista

1 ottobre, giornata uggiosa, classico tardo pomeriggio da divano. Valeria Bigella, complice il tempo da relax, poche ore fa, ha deciso di dedicarsi ai suoi fan social, aprendo alle domande su Instagram Stories. Inevitabile che l’argomento cadesse su Sara Affi Fella, l’ex tronista che è finita al centro del ciclone che ha travolto anche il suo ex Nicola Panico e tutta la redazione di Uomini e Donne (sfiorando pure Vittorio Parigini, calciatore con cui aveva da poco intrecciato una relazione). Ma dopo il can can mediatico e la fuga degli sponsor come sta la riccia di Venafro? Questo ciò che i follower hanno chiesto alla Bigella, visto che dopo che si è alzato il polverone Sara è sparita dai social e si è chiusa in un lungo silenzio.

Sara Affi Fella come sta? La replica lapidaria di Valeria

“Non lo so. Più vista né sentita“, si è affrettata a rispondere lapidaria Valeria. Le sue parole corroborano ciò che già in precedenza aveva sostenuto, cioè che era all’oscuro dell’intera vicenda, nonostante considerasse Sara una sua stretta amica. E proprio questa vicinanza tra le due ragazze aveva fatto storcere il naso a una parte dei fan, i quali avevano mugugnato circa il ‘non sapere’ della Bigella. Tuttavia gli ultimi sviluppi della vicenda paiono confermare la tesi di Valeria che, tra l’altro, negli scorsi giorni, ha avuto un chiarimento anche con Nicola Panico. E con Sara? Dopo lo scandalo non ha più avuto alcun contatto. Dunque come sta l’ex tronista? Qualche sussurro mormora che…

Sara Affi Fella: gli spifferi raccontano che si trovi a Venafro

I sussurri, al momento, raccontano che si trovi a Venafro, con la famiglia. La voce è corsa sul web e parla di una Sara abbattuta e costernata. Nulla di confermato e di sicuro. Tuttavia se lo spiffero dovesse trovare conferma, metterebbe a tacere un altro pettegolezzo che si è diffuso in questi giorni. Quello che vuole la Affi Fella a Torino, ancora vicina a Vittorio Parigini, nonostante lui abbia ufficialmente preso le distanze dall’ex tronista dopo lo scoppio dello scandalo.