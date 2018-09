Valeria Bigella sfogo su Sara: “Ha fatto una farsa, ecco cosa diceva su Luigi”

Valeria Bigella si sfoga con una diretta e rivela alcuni retroscena su Sara Affi Fella: “Povero Luigi”

Valeria Bigella risponde alle molteplici accuse che sta ricevendo in queste ultime ore e che riguardano Sara Affi Fella. È uscita fuori la verità sull’ex tronista e su Nicola Panico nella registrazione del trono classico avvenuta ieri. Sono molti i telespettatori che hanno subito criticato Valeria, accusandola di essere stata una complice di Sara in tutta questa storia. La Bigella ci tiene a precisare che, esattamente come il pubblico, non sapeva nulla di tutto questo. Pertanto, si dichiara estranea alla vicenda. Ma non solo, Valeria informa anche i fan di non avere più alcun rapporto con la Affi Fella. Questa storia ha colpito indirettamente anche la loro amicizia. La Bigella sottolinea che Sara le ha raccontato solo bugie. Infatti, Valeria afferma che l’ex tronista ha anche sbagliato con lei. Ci sono, in realtà, altri retroscena di cui però la Bigella non ha intenzione di parlare. La cosa che ha dato molto fastidio a Valeria è che “una ragazzina” possa essersi presa in giro di lei, che ha 30 anni. Il comportamento tenuto da Sara ha, dunque, portato la Bigella a chiudere i rapporti.

Valeria non ha ricevuto alcuna chiamata da parte della Affi Fella e proprio questo particolare l’ha infastidita parecchio. Il pubblico le chiede anche cosa pensa di Luigi Mastroianni, vittima di tutta questa vicenda. “Luigi porello, lei mi faceva pensare che lui era troppo geloso. Invece era tutta una farsa”. Sara avrebbe, dunque, portato avanti tutta questa storia anche di fronte a Valeria, una delle sue migliori amiche. Ma ora la Bigella non intende più parlare di questa vicenda, da cui si dissocia apertamente. La 30enne non ha alcuna intenzione di dare più così tanta importanza a Sara, dopo quanto accaduto.

Infine, Valeria ci tiene a precisare di non essere stata lei a presentare a Sara Vittorio Parigini. Ci sono molti telespettatori convinti del fatto che la Bigella sia una e vera propria complice della Affi Fella. Ma, in realtà, non è così. A prendere le sue difese ci pensa Selvaggia Roma, la quale non ha potuto fare a meno di commentare la vicenda.