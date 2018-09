Selvaggia e le dure parole su Sara Affi Fella: “Lo sapevo che era così”

Selvaggia Roma contro Sara Affi Fella: “Che schifo, da Premio Oscar”

Selvaggia Roma non prende assolutamente le difese di Sara Affi Fella, anzi conferma ciò che aveva detto in passato. Infatti, l’ex fidazata di Francesco Chiofolo aveva preannunciato tutto ciò quando uscì fuori la notizia che Sara sarebbe diventata la tronista di Uomini e Donne. Subito Selvaggia fece notare il suo disappunto sulla questione, facendo anche intendere che era strano dopo poco tempo dalla rottura con Nicola Panico che la Affi Fella fosse già pronta a una nuova conoscenza. Ed ecco che la Roma pare avesse proprio ragione. Infatti, Sara non si era lasciata con Nicola durante il suo percorso a Uomini e Donne. I due hanno continuato a vedersi a casa di lei, in segreto. Il pubblico, dopo la fine della breve relazione con Luigi Mastroianni, ha subito mostrato i suoi dubbi al riguardo. Infatti, i telespettatori trovavano strano il fatto che il Panico fosse ancora presente nella vita di Sara. Più volte Nicola è intervenuto sui social per commentare le ultime vicende della Affi Fella e soprattutto per difenderla. Ma ecco che poi, durante una vacanza a Ibiza, Sara avrebbe conosciuto Vittorio Parigini.

Sara Affi Fella nella bufera: Selvaggia Roma dice la sua

“Io lo sapevo che era così, subito dopo Temptation Island.” Selvaggia conferma ciò che aveva detto in passato. Dopo di che, appare abbastanza dura nei confronti di Sara: “Una persona che finge in questo modo, credo che ci non sia nulla da dire. Ma solo che forse così, dovrebbero non avere più parola.” Dopo di che, Selvaggia ci tiene a prendere le difese di un’altra persona, ovvero di Valeria Bigella, grande amica di Sara. La giovane è attualmente sommersa dai messaggi, in quanto il pubblico crede che anche lei abbia finto reggendo il gioco alla Affi Fella. Invece, come afferma anche la stessa Selvaggia, Valeria non sapeva nulla. La Bigella ha sempre creduto in lei, ma non conosceva tutta questa verità.

Selvaggia Roma manda un messaggio a Sara Affi Fella sui social

“Come dicevi nella diretta Sara? Me la devo prendere dove?? Tua citazione, che schifo. Premio Oscar.” Infine Selvaggia conclude commentando negativamente quanto fatto dalla Affi Fella. Al momento, l’ex tronista si ritrova nella bufera. Sono tanti i telespettatori che si sono uniti togliendo il “segui” su Instagram a Sara.