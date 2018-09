UeD news, brutto colpo per Sara Affi Fella: persi migliaia di follower

Uomini e Donne, i social contro Sara Affi Fella: calo improvviso di follower

Il pubblico di Uomini e Donne inizia a dare i primi segni di vita contro l’ex tronista Sara Affi Fella. Dopo il video pubblicato dallo staff del Trono Classico, sui social si è dato vita ad una guerra tra i fan della trasmissione e la ragazza. La maggior parte delle persone si è schierata dalla parte di Maria De Filippi e della sua redazione, scagliandosi perciò contro l’ex fidanzata di Nicola Panico. La diretta interessata ha chiesto scusa pubblicamente, rivelando di non avere alcuna giustificazione e/o scusante. Le prime dichiarazioni della donna non sono però bastate a far placare l’animo dei suoi stessi follower. Su Instagram sta accadendo ciò che forse nessuno di noi avrebbe mai immaginato.

Per la prima volta in assoluto, i social si stanno muovendo in gruppo contro Sara e contro le bugie raccontate durante tutto il suo percorso al Trono Classico. Prima della pubblicazione del video su WittyTv in cui viene rivelata la verità sulla Affi Fella che è stata raccontata alla redazione del programma, l’ex tronista contava sui social più di un milione di follower. A diverse ore dal caso scoppiato sul web e non solo, la ragazza ha perso migliaia di like. Sembra proprio che il pubblico di Canale 5 non abbia gradito ciò che è venuto a galla sul conto della giovane donna.

News Uomini e Donne: Sara Affi Fella ha perso migliaia di follower su Instagram

In questo preciso momento (24 Settembre 2018, ore 11.20) l’ex di Luigi Mastroianni dal suo milione di follower è scesa a 981 mila. Brutto colpo per la donna, soprattutto se consideriamo il fatto che la ragazza lavori proprio grazie al web e alle tante persone che la seguono. Vedremo a quanto arriverà nel momento della messa in onda della puntata in cui si parlerà proprio di questo.