Nicola Panico stava con Sara durante il Trono: tutta la verità a Uomini e Donne

Nicola Panico e Sara Affi Fella stavano insieme durante il Trono di lei? I dettagli scioccanti alla registrazione di Uomini e Donne

Sara Affi Fella avrebbe preso in giro la redazione di Uomini e Donne. Nella registrazione odierna del Trono Classico, i collaboratori di Maria De Filippi hanno raccontato che una persona ha svelato cosa sarebbe davvero successo con Nicola Panico. Una persona che, almeno per il momento, ha preferito non rivelare la sua identità. Anche se molto probabilmente si tratta proprio di Nicola, che qualche giorno fa si era detto pronto a vuotare il sacco sulla sua ormai ex fidanzata. Ma dunque cosa sarebbe successo tra Sara e Nicola? I due, dopo Temptation Island e una convivenza avviata, avrebbero finto di lasciarsi. L’Affi Fella avrebbe tentato il provino per Uomini e Donne per ottenere visibilità e facili guadagni. A spalleggiarla in questo percorso ci sarebbero stati Nicola e i genitori, attirati dal successo immediato della figlia.

Come riportano Isa & Chia e News U&D per ben sette mesi Nicola Panico e Sara Affi Fella si sarebbero visti di nascosto a casa di lei a Venafro. Con la complicità dei genitori di Sara, Nicola avrebbe parcheggiato ogni volta la sua automobile in un posto sicuro, lontano da occhi indiscreti. A quanto pare Panico sarebbe rimasto più volte infastidito dalla situazione – tanto che avrebbe dato testate al muro tutte le volte che Sara baciava Luigi o Lorenzo – ma sarebbe andato avanti per il bene della ragazza. Dopo la scelta Luigi si è presentato improvvisamente a casa di Sara per una sorpresa e secondo la fonte Nicola si sarebbe trovato proprio lì, in quel momento, tanto da doversi nascondere nell’armadio per non far scoprire tutto. Insomma, il piano sembra chiaro: avere un po’ di popolarità e poi tornare ufficialmente con Nicola. Ma Sara avrebbe cambiato le carte in tavola quando nella sua vita è entrato un altro uomo: il calciatore Vittorio Parigini.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella ha mollato Nicola per Vittorio

Ad Ibiza, dove è andata in vacanza con le amiche, Sara Affi Fella avrebbe conosciuto Vittorio Parigini, calciatore del Torino. I due si sono innamorati e Sara avrebbe deciso di mollare Nicola, che sperava invece di tornare ad amare l’Affi Fella alla luce del sole. Al momento in cui scriviamo Sara non ha ancora commentato quanto accaduto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne ma il suo nuovo fidanzato ha annunciato sui social network che presto andranno a convivere. Quindi Sara sta per lasciare Venafro per iniziare ufficialmente una nuova vita a Torino, dove lavora Vittorio.