Sara Affi Fella ultime news: la telefonata tra Nicola Panico e Valeria Bigella

Altre rivelazioni e news su Sara Affi Fella: Nicola Panico e Valeria Bigella si sono sentiti

Continuano ad emergere rivelazioni e retroscena su Sara Affi Fella. A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe in più di un’occasione sparlato dell’amica Valeria Bigella, conosciuta nell’estate 2017 a Temptation Island. A dichiararlo la sarda su Instagram, dove è stata presa di mira dagli appassionati del programma. Valeria si è dichiarata all’oscuro dell’affaire tra Sara e Nicola Panico e ha sottolineato di essere stata a sua volta vittima della modella di Venafro. Secondo quanto ribadito dalla web influencer, in tutti questi mesi Sara l’avrebbe tenuta all’oscuro di tutto, nonostante la vacanza insieme a Ibiza e le tante serate a Roma.

“Non ho giudicato nessuno, non ho voltato le spalle a nessuno. Purtroppo non ho ricevuto neanche una chiamata. Si è limitata a mandarmi un audio dove si giustificava di cose che a me non interessavano. Mi sono allontanata da questa persona non perché mi è più facile fare così ora, ma per il semplice motivo che ho scoperto che quando stava dentro casa mia, e l’ho trattata come una sorella, lei mi sparlava alle spalle, mi buttava m…a addosso per coprire la sua. Lei sa perfettamente che io sono venuta a conoscenza di queste cose e non ha alzato la cornetta per smentire o per chiarire o per chiedere scusa”, ha spiegato Valeria su Instagram ai follower sempre più insistenti. Ma non è finita qui: la Bigella si è sentita telefonicamente con Nicola Panico, l’ex di Sara che ha spifferato tutto alla redazione di Maria De Filippi.

Nicola Panico ha scritto a Valeria Bigella dopo Uomini e Donne

“Io e Nicola ci siamo sentiti dopo che è venuta fuori sta cosa e ci siamo confronti e lì ho saputo tante cose”, ha aggiunto la Bigella. Che dopo lo scandalo venuto fuori dalla registrazione di Uomini e Donne ha cominciato a seguire Panico su Instagram. E il calciatore napoletano non ha perso occasione per elogiare la bella sarda. “Sei bellissima Valè, dentro e fuori”, ha scritto lo sportivo sotto una foto dell’ormai ex amica di Sara Affi Fella. In precedenza Nicola aveva bloccato Valeria sui social network, come svelato dalla Bigella: “Lui mi aveva bloccato perché lei gli parlava male di me e quindi lui era arrabbiato”.