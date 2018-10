Sara Affi Fella, foto con i fan dopo le polemiche e primi commenti

Uomini e Donne, foto di Sara Affi Fella con alcune fan

Sara Affi Fella ha deciso di non andare a Uomini e Donne per mettere un punto sulle ultime vicende che l’hanno travolta. Ha preferito il massimo silenzio. Decidendo di disattivare momentaneamente anche il suo profilo Instagram. L’ex tronista non è riuscita a gestire le polemiche e gli attacchi feroci che ha ricevuto dai detrattori e dai fan delusi, e ha quindi deciso di sparire per un po’ aspettando che le acque si calmino. Ma ci vorrà molto tempo prima che ciò accada. Nonostante la profonda delusione, alcune fan hanno deciso di dare una seconda possibilità a Sara di Uomini e Donne e infatti, non appena hanno avuto l’opportunità di incontrarla, hanno scattato delle foto con lei.

Come sta Sara Affi Fella? Parla la mamma

A rendere note le foto di Sara Affi Fella insieme ai fan è stato il sito Trash Italiano. Le sue sostenitrici le hanno confessato di non aver apprezzato il suo comportamento, ma che comunque non portano astio nei suoi confronti perché anche lei è un essere umano. E tutti possono sbagliare. Sara è stata pizzicata in un centro commerciale di Napoli assieme alla sua mamma: quest’ultima ha spiegato che l’ex tronista si sta pian piano riprendendo dopo tutto quello che le è accaduto.

Sara Affi Fella tornerà a Uomini e Donne?

Negli ultimi giorni ci sono stati altri attacchi nei confronti di Sara Affi Fella di Uomini e Donne, ma di certo scemeranno molto presto. Non si può criticare all’infinito questa ragazza. Sara vorrebbe che tutto possa ritornare alla normalità e potrebbe spazzare via tutti i pettegolezzi nei suoi confronti solo presentandosi a Uomini e Donne. Maria De Filippi non serba mai rancore (così come Raffaella Mennoia e il suo staff) e Sara potrebbe avere un nuovo inizio sempre grazie a quel programma che le ha dato popolarità.