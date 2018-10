Uomini e Donne, Andrew resta per Teresa ma non è come sembra

Anticipazioni Uomini e Donne sul trono di Teresa: registrazione del 24 ottobre 2018

Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico. Abbiamo le anticipazioni su Teresa Langella, che è uscita in esterna con Antonio, Luca e Andrew. Partiamo subito con il parlare dell’ex di Temptation Island: ha organizzato un’esterna molto romantica, plaid vino e un prato. La tronista è rimasta molto colpita da questo e si è goduta il momento. Conosciamo il modo di corteggiare di Andrew per cui vi lasciamo immaginare il romanticismo! Teresa e Andrew hanno anche ballato, poi in studio Maria dice a Teresa che questa mattina il corteggiatore ha comunicato alla redazione la sua scelta. Andrew ha deciso per chi dichiararsi. La tronista ha pensato che si sarebbe dichiarato per Mara, e invece no: Andrew corteggia Teresa!

Andrew si dichiara per Teresa, ancor prima di sapere che Mara ha abbandonato!

Qualcuno potrebbe pensare che lo ha fatto solo perché Mara ha abbandonato il trono, ma non è così. Il corteggiatore ha parlato con la redazione dicendo di volersi dichiarare per Teresa prima di sapere di Mara! Questo rende più credibile la sua scelta? Non è detto, qualcuno potrebbe pensare che Andrew abbia intuito che con Mara sarebbe stato un percorso in bilico, viste le pesanti insinuazioni su di lei. Ma vediamo come sono andate le altre esterne di Teresa: con Antonio c’è stata un po’ di maretta, come fa sapere il Vicolo delle News. Dopo la scorsa puntata, lui le ha dato della falsa e oggi in studio non ha cambiato idea. Teresa ci è rimasta male perché lui non ha chiesto di rivederla.

Uomini e Donne registrazione, le anticipazioni su Teresa Langella

Teresa è uscita in esterna anche con Luca. Hanno fatto una passeggiata a per Roma e si sono fermati a chiacchierare in un locale. La tronista è sembrata molto a suo agio, toccava continuamente il ciuffo di Luca e si sono stuzzicati molto. Sulla tronista abbiamo detto tutto, potete leggere le anticipazioni su Lorenzo e Luigi qui!