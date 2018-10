Uomini e Donne anticipazioni: Mara Fasone ha abbandonato il Trono

Uomini e Donne anticipazioni: perché Mara ha lasciato il Trono

La notizia circolava nell’aria già da un po’ e oggi è arrivata la conferma ufficiale nella registrazione del Trono Classico: la tronista Mara Fasone ha abbandonato Uomini e Donne. La siciliana non si è neppure presentata in studio, né è stato mostrato alcun video di spiegazione. Come rivela il Vicolo delle News, è stata semplicemente Maria De Filippi a rivelare che la giovane non fa più parte della trasmissione. Secondo quanto invece si apprende dal portale News U&D, Mara avrebbe fatto sapere alla redazione di non sentirsi adeguata al contesto. Dopo questa rivelazione solo il corteggiatore Rodolfo ha chiesto i contatti di Mara per poterla sentire e conoscere anche fuori.

Una decisione così drastica c’era da aspettarselo da parte di Mara dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne. La scorsa settimana Gianni Sperti ha fatto una segnalazione piuttosto importante: i genitori della modella continuano a frequentare il suo ex fidanzato. Nonostante Mara si sia giustificata dicendo di non sentire più il ragazzo e che la madre e il padre sono contrari alla sua partecipazione televisiva, è stata inondata dalle critiche tanto che in molti l’hanno addirittura accostata a Sara Affi Fella.