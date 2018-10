Uomini e Donne anticipazioni: Mara lascia il Trono? C’entra l’ex fidanzato

Uomini e Donne anticipazioni: bufera su Mara Fasone per l’ex fidanzato

Si complica il Trono di Mara Fasone a Uomini e Donne. Fin dall’inizio vittima di feroci critiche per i suoi ritocchini estetici e per i suoi modi altezzosi, ora la siciliana rischia di abbandonare il programma per via dell’ex fidanzato. Da giorni non si fa che parlare della questione: i telespettatori del Trono Classico sono piuttosto delusi e amareggiati da quanto accaduto. Nell’ultima registrazione Gianni Sperti ha rivelato che i genitori di Mara continuano a sentire e vedere il suo ex fidanzato, con il quale la relazione è terminata l’estate scorsa. Una situazione che sa di dejavu e che un po’ a tutti ha ricordato quanto è accaduto tra Sara Affi Fella e Nicola Panico. La Fasone ci ha tenuto a ribadire di non avere più rapporti con l’ex e che i suoi genitori non sono contenti della sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5. Ma le pressioni esterne potrebbero presto portare l’ex concorrente di Miss Universo ad andare via senza una scelta finale.

E pensare che il percorso di Mara a Uomini e Donne con altri corteggiatori non sta andando nel peggiore dei modi. La Fasone ha trovato dei punti di riferimento in Andrea Dal Corso (Andrew di Temptation Island), che ha chiamato personalmente, e in Giovanni e Rodolfo. La giovane sembra pronta a costruire qualcosa di serio, ad innamorarsi davvero. Ma quello che si è creato attorno al suo Trono rischia di soffocarla e di spingerla ad abbandonare il format.

Uomini e Donne anticipazioni: Mara come Sara?

Di sicuro, per il momento, i fan di Uomini e Donne chiedono solo una cosa: chiarezza e trasparenza, soprattutto dopo quanto accaduto con Sara Affi Fella. Il cui Trono, durato ben sette mesi, è stato uno dei più seguiti e apprezzati. Basti pensare che la scelta di Sara e Luigi è stata una delle più viste degli ultimi anni. Un vero e proprio fuoco di paglia…