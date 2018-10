Uomini e Donne, Mara sotto accusa: i genitori frequentano l’ex fidanzato

Uomini e Donne, tronista Mara Fasone: segnalazione su genitori e fidanzato

Continua a far discutere il Trono di Mara Fasone a Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del Trono Classico, quella avvenuta mercoledì 17 ottobre 2018, è spuntato fuori che i genitori della tronista frequentano il suo ex ragazzo. La segnalazione è stata fatta dall’opinionista Gianni Sperti, che ha subito preteso un chiarimento dalla siciliana. Mara, come fa sapere News U&D, ha confidato che i suoi genitori sono contrari alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. E quando vengono a Roma – dove Mara alloggia al momento in un residence – frequentano pure l’ex fidanzato della giovane, che vive nella Capitale. La Fasone ha puntualizzato che il ragazzo piace molto ai suoi parenti ma lei ha ormai chiuso quella storia. Una storia che, come rivelato nelle prime puntate di questa edizione, si è conclusa qualche mese fa.

Tutte rivelazioni che Luigi Mastroianni, su sua stessa ammissione, conosceva da tempo. Per questo il tronista non ha abbandonato il suo percorso per tornare a fare il corteggiatore. La sensazione di dejavu, dopo quanto accaduto con Sara Affi Fella, non andava giù a Luigi. Una situazione che non sembra dar fastidio a Giovanni, uno dei corteggiatori prediletti da Mara. I due nell’ultima esterna sono quasi arrivati al bacio e durante la registrazione Giovanni ha dichiarato che Mara farà cambiare idea ai suoi genitori quando incontrerà un ragazzo giusto e perbene.

L’ultima esterna tra Mara Fasone e Andrea Dal Corso

Intanto prosegue la conoscenza tra Mara Fasone e Andrea Dal Corso, il famoso Andrew di Temptation Island. L’imprenditore veneto, dopo essere uscito con Teresa Langella, è tornato tra le braccia di Mara. L’ex di Martina Sebastiani ha fatto una promessa importante. In una stanza ha fatto trovare alla Fasone la seguente scritta: “Ti prometto che quando avrai delle paure troverai delle braccia ad accoglierti”. Sarà lui la scelta di Mara?