Andrew di Temptation a Uomini e Donne per visibilità? Parla Martina Sebastiani

Andrew di Temptation Island a Uomini e Donne solo per visibilità? Parla Martina: “Nei suoi occhi non ho visto coinvolgimento”

L’arrivo di Andrew di Temptation Island a Uomini e Donne ha molto fatto discutere ultimamente. Se da un lato, infatti, una parte di pubblico si è detto entusiasta di rivederlo, dall’altro, invece, c’è stato chi non ha molto apprezzato questa sua decisione. Il motivo? Andrea Dal Corso, secondo i “contrari”, potrebbe essere andato a corteggiare Mara solo per visibilità, soprattutto considerando il fatto che fino a poco tempo fa lo stesso aveva dichiarato di stare frequentando Martina Sebastiani (conosciuta come molti sanno proprio a Temptation Island). A dire la sua sulla questione, proprio oggi, è intervenuta allora Martina. Quest’ultima, chiamata durante la diretta di Non succederà più – programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio – ha provato a fare il punto della situazione su di lei e Andrea, chiarendo anche (e soprattutto) il suo punto di vista.

Andrew a Uomini e Donne? “È ovvio che mi ha dato fastidio” ha dichiarato Martina senza troppi giri di parole. Parlare di una sua gelosia nei confronti di lui o di Mara, ha spiegato però lei, è sbagliato. “Io Ingelosita? No” ha esordito dicendo ad un certo punto infatti la Sebastiani. Il motivo? Semplice, ha aggiunto lei: “Non ho visto negli occhi di Andrea un coinvolgimento”. Sia chiaro però che, secondo Martina, Andrew non ha deciso di andare a corteggiare Mara per avere maggiore visibilità. “Se avesse voluto visibilità” ha affermato infatti convinta lei “Avrebbe accettato il trono. Non ha scelto lui di andare lì, lui è stato chiamato […] Accettare è stata anche una questione di galanteria”.

Martina Sebastiani: “Con Andrea rifarei tutto. Gianpaolo? Incoerente e opportunista”

Di Andrea Dal Corso, comunque, la Sebastiani continua oggi ad avere un ottima opinione. “Non rinnego nulla di quello che è successo. So che baciando Andrea sono andata incontro ma io rifarei tutto quello che ho fatto, non mi pento di nulla” ha infatti dichiarato. Opinione diversa, invece, oggi la romana sembra avere dell’ex fidanzato Gianpaolo. A non essere piaciuto a Martina, in particolare, sarebbe stato soprattutto il modo in cui lui ha affrontato il faccia a faccia con lei a Uomini e Donne. “L’ho trovato incoerente e opportunista” ha infatti dichiarato oggi lei “Perché non mi ha chiamato prima? Ha aspettato di venire alla puntata di Uomini e Donne?”.