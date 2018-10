Uomini e Donne News, Giulia Cavaglia ancora fidanzata? Indizi sulla corteggiatrice

Giulia Cavaglia, la corteggiatrice di Lorenzo e Luigi, è ancora fidanzata?

News su Uomini e Donne! Giulia Cavaglia è ancora fidanzata? La corteggiatrice di Lorenzo e di Luigi, la preferita al momento, è finita sotto accusa. Gli indizi su Instagram potrebbero incastrare la ragazza, che per ora è contesa dai due tronisti. Giulia in trasmissione ha affermato di aver chiuso la sua storia d’amore con l’ex fidanzato Giuseppe tre mesi fa, ma scorrendo le foto su Instagram di Giulia e dell’ex ragazzo pure si possono notare due foto molto simili. O meglio, il panorama è esattamente lo stesso. La foto di Giulia e la foto dell’ex fidanzato Giuseppe sono state scattate nello stesso posto, un terrazzo, con alle spalle un bel tramonto. Uguale. Effettivamente, vista così, sembrerebbe una strana coincidenza, ma la foto di Giulia è stata scattata a inizio agosto, mentre quella di Giuseppe verso fine mese. Avere una foto scattata nello stesso posto non prova, quindi, che stessero insieme in quel posto.

Uomini e Donne News, Giulia ha mentito a Lorenzo e Luigi?

Se così fosse, comunque, Giulia si sarebbe lasciata da un mesetto e mezzo e non da tre come aveva detto ai tronisti. Luigi e Lorenzo, in particolare a quest’ultimo che sembra cotto di lei, potrebbero non gradire questa piccola bugia. Molti comunque ora pensano che Giulia sia ancora fidanzata con Giuseppe. Secondo una segnalazione giunta a NewsUeD i due hanno lavorato nello stesso posto: “Ad agosto erano entrambi a Porto Cervo a lavorare come hostess e steward per un’agenzia di Torino. Lavoravano facendo finta di essere in vacanza. Ma tolto questo si sono lasciati poco più di un mese fa e lei è da quando ha 15 anni che prova a diventare famosa in tutti i modi”. Sull’ultima parte concorda un’altra persona che ha inviato una seconda segnalazione sulla corteggiatrice.

Giulia è ancora fidanzata con l’ex Giuseppe? Magari no

Il fatto che abbiano lavorato nello stesso posto potrebbe giustificare l’avere una foto simile su Instagram. I tempi non coincidono, inoltre. Per cui, Giulia e l’ex fidanzato Giuseppe potrebbero essere arrivati insieme in Sardegna ed essersi lasciati successivamente. Magari ha solo mentito sulla tempistica. O forse hanno fatto finta di lasciarsi per permetterle di corteggiare. Il caso Sara Affi Fella insegna. La segnalazione sulla corteggiatrice arriverà nello studio di Uomini e Donne?