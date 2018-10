News Uomini e Donne: Lorenzo cotto di Giulia, ma lei pensa a Luigi

Uomini e Donne news: Giulia tra Lorenzo e Luigi

Non avete ancora letto le news di Uomini e Donne? Giulia è stata la protagonista dell’ultima registrazione. Lorenzo e Luigi la riempiono sempre di attenzioni. Piace a entrambi, e pure tanto. Lorenzo Riccardi è partito in quarta con la conoscenza di Giulia, ma la ragazza ha saputo subito come frenarlo. Precisamente come? Dicendogli che è molto interessata a Luigi Matroianni. Questa sua confessione non va proprio giù a Lorenzo e infatti è andato nel suo camerino per chiarirsi dopo gli ultimi accadimenti della scorsa puntata. Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che c’è stata un’accesa discussione fra Giulia e Lorenzo, che certamente si trascinerà anche nelle prossime puntate.

Lite tra Lorenzo e Giulia a Uomini e Donne: ecco cosa è successo

Lorenzo è molto arrabbiato per il comportamento della corteggiatrice: “Io la scorsa puntata – si legge sul sito www.newsued.com –, dopo la nostra prima esterna, ti vengo a dire che sento qualcosa dentro che non avevo ancora provato con nessuna e tu come mi ripaghi? Ballando con Luigi? Onestamente a me rode il c**o e te lo vengo a dire. Ma a che ca**o di gioco stai giocando? Allora sai che c’è di nuovo? Che io questa settimana ti lascio a casa e ora me ne vado pure”. Non ha pensato di eliminarla come ha fatto Mara con Andrea Dal Corso.

Esterna di Luigi e Giulia a telecamere spente

Dopo il confronto tra Lorenzo e Giulia di Uomini e Donne, la ragazza ha ricevuto una sorpresa da parte di Luigi, che l’ha incontrata al ristorante. L’ha trovata un po’ destabilizzata: “Luigi, ti dico la verità, vedere Lorenzo arrabbiato dopo la scorsa puntata mi ha lasciata abbastanza scossa e infatti con mio padre al telefono stavo parlando di lui”. Ma l’esterna di Luigi e Giulia è andata a gonfie vele, tanto che la corteggiatrice ha commentato così: “Se da un lato mi ha dato tanto fastidio l’atteggiamento di Lorenzo, dall’altro lato ho apprezzato molto Luigi e quello che mi ha detto”. Attraverso le anticipazioni complete di U&D di domenica 7 ottobre, sappiamo anche che Luigi e Giulia hanno continuato l’esterna a telecamere spente e Lorenzo è andato su tutte le furie. Luigi lo ha zittito così: “Ma ti rendi conto che si sta comportando come un fidanzato geloso? Tu sei libera di conoscere chi vuoi, lui non è il tuo fidanzato”.