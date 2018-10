Anticipazioni Uomini e Donne, triangolo amoroso: Luigi, Lorenzo e Giulia

Questa Domenica pomeriggio, 7 Ottobre 2018, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Prima di tutto, Maria De Filippi ha parlato dei troni di Luigi e Lorenzo. Nella precedente registrazione, Riccardi ha confessato di essere molto attratto da una corteggiatrice in particolare, ovvero Giulia. Nonostante lei si sia immediatamente dichiarata per il bel giovane di Milano, Mastroianni non ha nascosto di trovarla davvero una bella ragazza. Ora, scopriamo che l’ex fidanzato di Sara Affi Fella ha deciso di uscire in esterna con la ragazza che tanto piace al suo collega di trono. Per la maggior parte del tempo, perciò, come ci svela il blog News UeD non si è parlato d’altro se non di Giulia.

Luigi Mastroianni è andato a cercare la giovane corteggiatrice in albergo, senza però trovarla. Successivamente, il ragazzo l’ha raggiunto in un ristorante. Tra Lorenzo e Giulia ci sono invece diverse liti. Dopo l’ultima puntata, il tronista l’ha raggiunta in camerino perché molto arrabbiato di averla vista accettare un ballo da Luigi. Nel frattempo, quest’ultimo continua a portare fuori una delle ultime arrivate, Antonella. La ragazza ha catturato l’attenzione di Mastroianni, tanto da arrivare ad essere già la sua preferita, o quasi. Si passa poi alle uscite di Teresa Langella e Mara Fasone. La prima si è vista con Antonio, con cui ha avuto una leggera lite. Per il ragazzo la tronista è un po’ troppo teatrale, mentre lei non sembra approvare il continuo sottolineare la distanza che li divide.

Uomini e Donne: duro scontro tra Mara e Andrea Del Corso

Mara è molto arrabbiata con Andrea Del Corso, ex di Temptation Island. La Fasona dichiara di essersi sentita abbandonata in esterna e crede che il ragazzo non sia poi così tanto interessato a conoscerla un po’ più a fondo. A questo punto, l’ex tentatore perde la pazienza.