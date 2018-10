Andrea Dal Corso eliminato a Uomini e Donne? L’inaspettata decisione di Mara

Mara Fasone elimina Andrea Dal Corso? Anticipazioni di Uomini e Donne

Andrea Dal Corso è stato eliminato a Uomini e Donne? Anticipazioni e curiosità dell’ultima registrazione non mancano. Sappiamo cosa ha deciso di fare Mara Fasone. Ha molti dubbi sull’ex tentatore di Temptation Island. Troppi. La loro frequentazione non decolla e molto presto Mara potrebbe decidere di mandarlo a casa. Ci ha già pensato una volta, ma Andrea le ha detto di pazientare. Non corteggia come fanno gli altri e a lei questo dà non poco fastidio: “Ho capito, Andrea, ma devi anche tu sgomitare per crearti dei momenti in cui mi fai capire che vale davvero la pena conoscerti – si legge su www.newsued.com –. Io a pelle continuo a non fidarmi di te”.

Andrea Dal Corso perde colpi: Mara sempre più decisa a eliminarlo

Dopo una tiepida discussione, Andrea e Mara di Uomini e Donne hanno deciso di andare a cena. Ma anche in questa occasione, Andrea ha fatto delle domande che a Mara non sono piaciute affatto. Le ha chiesto come mai la sua famiglia ha deciso di andare in Germana e lei, piccata, gli ha chiesto senza troppi giri di parole: “Scusa, ma Andrea, tu il mio video di presentazione non l’hai visto?”. E questa è stata la risposta del corteggiatore: “Sì che l’ho visto, ma mi piace ascoltarle dalla tua bocca queste cose”. Mara continua a non essere convinta di Andrea e l’esterna non finisce bene. A differenza di quella di Luigi e Giulia, che è proseguita addirittura a telecamere spente (facendo impazzire di gelosia Lorenzo!).

News Uomini e Donne, cosa è successo nella registrazione di domenica 7 novembre

Non sappiamo ancora con precisione se Maria elimina Andrea Del Corso oppure no, fatto sta che la loro conoscenza non riesce proprio a decollare. Le anticipazioni complete di Uomini e Donne ci rivelano che ci sono stati altri episodi importanti durante la registrazione di domenica 7 novembre 2018. Valgono proprio la pena di essere lette!