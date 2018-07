Pierpaolo Pretelli, l’ex Velino: “Paola Di Benedetto è una bugiarda”

L’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli contro Paola Di Benedetto: nessun flirt tra i due

La notizia del presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Pierpaolo Pretelli ha fatto parecchio rumore. E ha fatto arrabbiare l’ex Velino di Striscia la notizia. Il giovane, spesso ospite del salotto di Barbara d’Urso, non ha apprezzato le parole di Madre Natura, che al settimanale Spy ha raccontato di essere stata corteggiata da Pierpaolo. Secondo quanto confidato dalla modella Pretelli avrebbe ricevuto un sonoro due di picche. Ebbene, stando a quando dichiarato dal ragazzo al settimanale Vero non si tratterebbe altro che di bugie. “Paola Di Benedetto è una bugiarda! Che film ha visto? È assurdo! Quella sera l’ho trovata umile, simpatica, vera. Non riesco a credere che abbia potuto inventare questa cosa soltanto per avere un po’ di visibilità”, ha detto Pierpaolo.

Ariadna Romero infastidita dal gossip su Pierpaolo e Paola

Pretelli ha chiarito la dinamica dell’incontro: erano a cena a Milano con amici in comune – non da soli – e mentre erano per strada sono stati beccati dai paparazzi. “In due ore di cena abbiamo scambiato giusto qualche parola. Non ho nessun contatto con lei”, ha assicurato il modello che, almeno per il momento, non è interessato a corteggiare nessuna. Soprattutto perché la sua storia d’amore con l’attrice cubana Ariadna Romero non è ancora definitivamente conclusa. Tanto che la Romero non ha digerito il gossip su Pierpaolo e Paola. “Non mi ha detto nulla ma so tramite alcuni amici che l’ha presa male. Così le ho scritto un messaggio per raccontarle come sono andate le cose”, ha spiegato Pretelli. I due, dopo aver avuto il figlio Leonardo, sono entrati in crisi e hanno deciso di allontanarsi per un po’.

Pierpaolo Pretelli: “Paola Di Benedetto? Per me non esiste”

“Forse con Paola Di Benedetto poteva nascere un’amicizia, ma se dici queste sciocchezze per me non esisti. Non ho la testa per iniziare una storia. Sto vivendo una situazione complicata con Ariadna, non mi interessa conoscere nuove donne”, ha sottolineato Pierpaolo Pretelli. Come reagirà l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi davanti a tali dichiarazioni? Nel frattempo Paola ha già trovato un nuovo amore: dopo Francesco Monte ha deciso di frequentare Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede.