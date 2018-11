Andrea Cerioli, inizio col botto: scontro con gli altri tronisti, Michelle sotto accusa

Anticipazioni Uomini e Donne, il trono di Andrea Cerioli parte col botto

Continuiamo con le anticipazioni su Uomini e Donne e sull’ultima registrazione (8 novembre). Questa volta vi parleremo di Andrea Cerioli e di Ivan Gonzalez, i due nuovi tronisti che a differenza di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi dovranno scegliere la donna della loro vita – si fa per dire – entro febbraio. Sapevamo che ci sarebbero stati degli scontri ma non pensavamo che sarebbero avvenuti così presto. Tutto è nato dall’atteggiamento di Andrea che, stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, ha eliminato tantissime corteggiatrici all’inizio del programma. La cosa non è andata bene agli altri tronisti che infatti glielo hanno fatto notare senza pensarci due volte: di lì è nata una discussione che pur non avendo incrinato i rapporti ha comunque acceso gli animi.

Andrea Cerioli, Michelle intriga il tronista (che però la elimina e poi la riprende)

Queste sono ancora le prime puntate di Andrea e Ivan e le anticipazioni non possono che essere le solite: se Teresa sembra intenzionata a eliminare Antonio e Lorenzo si è innervosito tantissimo per via di Giulia, Andrea e Ivan si stanno limitando a conoscere le loro corteggiatrici. Andrea infatti ha incontrato Giulia, Liviana e Valentina e ha poi deciso di eliminare la seconda e uscire in esterna solo con la prima. Uscito con Michelle, si è poi convinto che la ragazza non era molto interessata a lui e che invece fosse più attratta dal contesto. Accusa alla quale in studio lei ha risposto senza esitazione, dicendo che non si è sentita messa a suo agio. Andrea alla fine ha voluto eliminarla ma Lorenzo l’ha bloccata: lei a quel punto ha deciso comunque di andarsene perché era interessata ad Andrea; quest’atteggiamento a lui è piaciuto ed è proprio per questo motivo che ha ritrattato l’eliminazione. Avremo un bel po’ da fare con questo tronista, ne siamo sicuri…

Le anticipazioni su Ivan Gonzalez: le prime conoscenze del tronista

Per quanto riguarda Ivan, niente di diverso da Andrea: anche per lui si tratta delle prime conoscenze. Il tronista è uscito con Barbara, sposata a settembre e separata da gennaio, e con Sonia, con la quale c’è stato subito del contatto fisico. Siamo ancora agli inizi del loro trono ed è normale che non abbiano avuto molto da dire. Buona parte della registrazione in effetti è stata incentrata sull’incontro con Valeria Marini che ha fatto delle domande ai due tronisti per farli conoscere meglio al pubblico a casa: un siparietto divertente che ovviamente c’entra ben poco con le storie d’amore che nasceranno.