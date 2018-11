Corona e Asia Argento news, lei frena tutti: “Visto due volte, stiamo calmi”

Asia Argento e Corona stanno insieme, Signorini racconta lo scoop

Il momento tanto atteso è arrivato. Dopo la diffusione delle foto del bacio tra Asia Argento e Fabrizio Corona il gossip sui due è esploso e in molti hanno iniziato a cercare informazioni su questa storia d’amore. Oggi Asia si è raccontata un po’ a Chiambretti durante La Repubblica delle Donne e, come sempre, non si è tenuta nulla. Presenti all’intervista Alfonso Signorini e gli opinionisti di sempre tra cui le mitiche Alda D’Eusanio e Barbara Alberti. “Asia – queste le prime parole di Signorini – è una donna che vive sulla sua pelle tutte le emozioni che la vita ci consente. Menomale che ci son le persone vere nella vita!”.

Asia Argento tra amore e ingiustizia: la storia con Corona e la vicenda “X Factor”

Alfonso ha subito raccontato che lo scoop di Chi, cui poi ha fatto seguito lo scoop sulla De Lellis (a proposito avete letto le parole del suo amico gieffino Jeremias Rodriguez?). Tutto è nato dal fatto che in una Instagram Stories i due hanno pubblicato lo stesso primo piano con la frase I wanna be with you. Signorini ha quindi sguinzagliato i fotografi e il resto è storia. Entrata in studio e subissata di domande, Asia ha subito precisato che “Io l’ho visto due volte Fabrizio, stiamo calmi. Piano piano!”. Non è mancato il tempo di parlare del licenziamento da X Factor, una grande ingiustizia per Asia che non ha risparmiato critiche a Lodo: “Non sono d’accordo con le scelte musicali che fa. Mi vergogno un po’ per lui”.

I dubbi di Asia Argento su Fabrizio Corona, le difficoltà della nuova storia d’amore

Si è poi tornati su Fabrizio: “Ero molto legata a suo padre e avevo un occhio di riguardo nel parlargli. Mi lanciò come scrittrice e avevamo un bellissimo rapporto. Non mi aveva mai presentato Fabrizio. Io vedo che suo padre aleggia intorno a lui. Avverto un’energia che lo protegge”. Fabrizio sembra non averle stravolto la vita: ragazzo profondo, intelligente e troppo bello, queste le parole che ha usato, non l’ha resa ancora felice. “Dipende – questa una domanda sulla sua condizione attuale – dai momenti della giornata. In questo momento sto un pochino meglio”. Asia si è anche tolta un dubbio parlando con Signorini: “L’ha chiamato Fabrizio questo fotografo?”. Alfonso è stato chiaro: “No, perché le foto sono state fatte da un’agenzia che Fabrizio detesta”.

Non tutti sono felici per la scelta fatta da Asia. Alda D’Eusanio ad esempio: “Se la sta cercando un’altra volta e non lo merita”. “Non è il primo – ha risposto Asia – un po’ difficile che mi scelgo. Comunque io ho seguìto il mio cuore”. Si è parlato poi della mamma: “Stendiamo un velo pietoso su questa faccenda? Perché io penso che i panni… Sono rimasta di stucco e prendo le distanze da questa faccenda”.

I casi “Weinstein” e “Bennett”: le parole di Asia sulle accuse

L’intervista è stata molto lunga: si è parlato molto anche di Weinstein e Bennett, e Asia non si è risparmiata neanche in questo caso. Su Jimmy ad esempio ha dichiarato che “È una persona alla deriva, è la classica bellezza del ciuco. A 13 anni lui ha cominciato a non lavorare più”. Già Signorini aveva detto: “Non mi ha dato l’impressione di una persona che emana verità. Non mi ha trasmesso verità”. Molti degli attacchi ad Asia – ha fatto notare Chiambretti citando la Gruber – dipendono dalla stampa: “Perché la stampa Ronaldo l’ha difeso e lei lei l’ha massacrata”. Cose arcinote purtoppo che per fortuna non riusciranno a sconfiggere Asia. A prescindere da Corona e qualsiasi altro partner che deciderà di frequentare.