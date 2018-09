X Factor 2018, ultime news su Asia Argento: i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta

Asia Argento, emersi nuovi dettagli sul suo ritiro da X Factor: ragazzi contrari al suo abbandono

Come in molti sapranno, a seguito delle accuse mosse da Jimmy Bennet nei suoi confronti, Asia Argento ha dovuto dire addio al suo incarico di giudice di X Factor 2018. Dal comunicato reso noto da Sky Italia, infatti, l’attrice avrebbe scelto di comune accordo con la rete di ritirarsi dal programma, per evitare che lo scandalo che l’ha travolta distogliesse l’attenzione dai talenti in gara. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, però, non tutti sarebbero stati d’accordo con questa decisione. Ad opporsi alla sostituzione di Asia, nello specifico, sarebbero stati gli stessi ragazzi dai lei scelti alle audizioni. A nulla tuttavia pare che sia servito il loro appello. A riconfermare il ritiro, infatti, sarebbe stata proprio la stessa Asia Argento, irremovibile sulla decisione presa.

X Factor, i ragazzi rivogliono Asia Argento ma lei rifiuta: gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto pubblicato nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, “Era tutto pronto per annunciare il ritorno di Asia a X Factor con in prima linea la squadra dei suoi ragazzi”, gli stessi che “L’attrice ed esperta di musica aveva formato durante le puntate registrate”. Questi, nello specifico, dopo lo scandalo “Avrebbero più volte espresso il desiderio di riavere la coach“. Cosa è successo però dopo? E perché Asia ha lasciato X Factor? Ebbene, come anticipato sopra, stando a quanto riportato da Chi: “All’ultimo è stata proprio Asia a rinunciare”.

X Factor: chi prenderà il posto di Asia Argento?

Adesso che il posto di giudice di Asia Argento è rimasto vacante c’è da capire chi, a X Factor, seguirà i ragazzi scelti da lei alle audizioni. Stando alle ultime indiscrezioni, proprio recentemente, pare che sia stato preso il considerazione il trapper Sfera Ebbasta. La sua audizione, però, sembrerebbe non aver convinto la produzione. I casting, perciò, rimangono ancora aperti.