Jeremias Rodriguez (amico di Giulia De Lellis) ha reagito così alla storia con Irama

La storia di Giulia e Irama vista da Jeremias Rodriguez

Anche Jeremias Rodriguez ha voluto dire la sua sulla storia tra Giulia De Lellis e Irama, una liaison amorosa che sta facendo chiacchierare davvero tutti negli ultimi giorni e che lo farà ancor di più dopo Tú Sí Que Vales. Cos’ha detto il fratello di Belen e Cecilia? Intervistato da Tabloit, ha parlato non solo della sua adorata Belen ma anche della sua amica Giulia: sottolineiamo amica perché i due si sono frequentati anche dopo il Gf Vip e quindi il suo parere non è quello di qualsiasi altro. Jeremias non si è lasciato andare moltissimo, forse perché neanche lui si aspettava una notizia del genere, ma ha voluto comunque dire qualcosa a chi gli aveva chiesto dei due innamorati.

Jeremias Rodriguez felice per Giulia e Irama: le parole di un amico

“Sai che ho saputo che viene qua vicino – queste le parole del piccolo Rodriguez –? Magari vado a darle un bacino

Comunque sono contento, se lei sta bene son contentissimo”. Niente di più niente di meno. Subito dopo infatti Jeremias ha preso a parlare di Belen e delle tante voci di corridoio che circolano sulla sua vita privata. Perché poche parole, vi state chiedendo? Chissà. O, come detto, Jeremias non sapeva niente di tutto questo oppure ha voluto mantenere una certa riservatezza, visto il rapporto che lo lega a Giulia. Fatto sta che qualcuno ci aveva già anticipato, ancor prima dello scoop di questi giorni, che Giulia sarebbe tornata in TV in grande stile. Peccato che nessuno avrebbe mai immaginato che lo avrebbe fatto per via della sua storia con Irama!

La storia di Giulia e Irama: gli ultimi gossip sui due innamorati

A differenza di Jeremias è stato Andrea Damante invece a spendere parecchie parole sull’ex fidanzata: il suo discorsetto ci è parso piuttosto ambiguo, anche se potrebbe essere solo una nostra interpretazione. Siamo sicuri peraltro che non sarà l’unico a parlare di questa nuova storia, visto che sia lui (che recentemente ha avuto un’altra grandissima soddisfazione) sia lei sono molto amati dal pubblico di Maria De Filippi. Noi ovviamente saremo qui ad aggiornarvi sperando di darvi solo notizie positive: capita spesso di annunciare la nascita di un amore e di scriverne della rottura qualche mese dopo, no?