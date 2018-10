Giulia De Lellis in un nuovo programma TV? Tante novità in arrivo

Nuovo programma TV per Giulia De Lellis?

Cosa bolle in pentola per Giulia De Lellis? La vedremo in un nuovo programma TV? Gli ultimi rumor sulla carriera dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex gieffina ed ex di Andrea Damante vengono direttamente dalle Instagram Stories di Davide Maggio che è di sicuro una fonte attendibile. Abbiamo sempre avuto in realtà il sospetto che Giulia sarebbe stata scelta per qualche programma televisivo, ad esempio per L’Isola dei Famosi, ma finora non se n’era mai parlato seriamente. Da un po’ di tempo invece Davide Maggio accenna al fatto che rivedremo la ragazza in televisione, incalzato dalle domande dei suoi follower. Ma cos’ha detto esattamente?

Giulia De Lellis di nuovo in TV? Il gossip impazza

Alla prima domanda che gli è stata fatta (“Puoi dire almeno se la tua previsione di rivedere la De Lellis in TV è sicura? Ma a Mediaset o altro?”) Davide ha risposto seccamente: “Non faccio previsioni, do notizie”. Ciò significa insomma che c’è qualcosa che bolle in pentola e che non si tratta di meri pettegolezzi. La seconda domanda che gli hanno rivolto è stata la seguente: “Che pensi della De Lellis che non è più andata dalla d’Urso dopo il Grande Fratello? Dopo Maria lei l’ha fatta stare in TV”. “Ognuno fa ciò che ritiene opportuno – ha risposto Davide – e spesso ci sono ragioni che il pubblico non conosce”. C’è stato tempo anche per una terza domanda: “Di solito dai risposte più chiare, però sulla De Lellis in TV dici solo di sì e non ti sbottoni. Perché?”. Risposta: “Capirai il perché”.

In quale programma TV rivedremo Giulia De Lellis?

Possiamo credere insomma che Giulia tornerà in TV: Davide Maggio è un professionista e non ha certo bisogno di scatenare del gossip per far parlare di sé. Ma dove rivedremo la De Lellis? Intanto sappiamo che Mara Fasone ha abbandonato il trono e pare peraltro che Giulia e Andrea non siano tornati insieme: non è da escludere insomma un ritorno a Uomini e Donne, come non lo sarebbe un naufragio sulle coste della prossima Isola dei Famosi. Sono gli unici programmi a cui riusciamo a pensare, anche se non è detto che siano per forza questi due; i canali televisivi in effetti sono infiniti e le vie della TV lo sono altrettanto per chi si è fatto conoscere come lei. Intanto Giulia continua a vivere la sua vita, non ha ancora accennato a nulla e l’ultima volta ha sbottato su Instagram. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo!