Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella

Uomini e Donne, Mara fidanzata quando era sul trono?

Mara Fasone è fidanzata? Nessuno lo sa. Anche se, a Uomini e Donne, non sono stati in pochi a insinuare che avesse un ragazzo fuori dal contesto televisivo. Primi fra tutti gli opinionisti. Gianni Sperti, ad esempio, ha avuto sempre delle riserve su Mara e il suo improvviso abbandono del trono non ha fatto altro che rafforzare i suoi dubbi. Non ha dato nessun tipo di motivazione riguardante la sua decisione di lasciare il trono di Uomini e Donne, Mara Fasone. Come mai? È possibile che solo la redazione sappia qualcosa di più e che, per particolari ragioni, non possa spifferare nulla. Ma tutti i telespettatori vogliono sapere la verità. Soprattutto quelli che avevano cominciato ad apprezzare la tronista. E che adesso si sentono traditi.

Il fidanzato di Mara Fasone esiste davvero? Le parole di Karina Cascella

Nessuno vuole che si ripeta la stessa storia di Sara Affi Fella (della quale abbiamo saputo altro). Gianni sospetta che anche lei abbia un fidanzato a casa. Sarà davvero così? A intervenire sulla questione è stata anche l’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella. Attraverso una Instagram stories, ha espresso il suo pensiero: “Non posso sapere, né io né altri, come mai l’abbia fatto, visto che non ha dato giustificazioni dettagliate. Non giudico quello che non so. Che non ho potuto vedere”. In questo caso Karina non ha nessuna segnalazione importante.

Mara ritorna a Uomini e Donne? Il gesto che non è piaciuto

La tronista Mara ha lasciato Uomini e Donne. Cosa succederà adesso? Dalle ultime anticipazioni, sappiamo che nello studio ci saranno altri colpi di scena. E magari un giorno rivedremo Mara Fasone dare delle giustificazioni sul suo abbandono. Karina spera che ciò possa avvenire molto presto: “Quello che so è che per me avrebbe dovuto presentarsi e dirlo di persona sia a Maria che a tutti coloro che erano lì per lei. Corteggiatori e anche produzione”.