Giulia De Lellis: “Cristiano non è il mio fidanzato”, e poi parla di Andrea Damante

Giulia De Lellis e Cristiano: il fidanzamento non c’è mai stato

Giulia De Lellis e Cristiano non stanno insieme. Lo ha detto lei. E finalmente! Dopo un lungo silenzio, l’influencer ha parlato della sua vita privata, rispondendo per la prima volta a una precisa domanda fatta dal giornalista Gianluca Veneziani del quotidiano Libero sul quello che è stato etichettato da tutti come il “nuovo fidanzato di Giulia De Lellis“. Durante la lunga intervista, ha detto qualcosa in più anche sulla sua storia d’amore (ormai definitivamente finita) con Andrea Damante. Una bella intervista durante la quale non ha mai omesso nulla e ha risposto con sincerità a ogni domanda.

Andrea Damante e Giulia De Lellis ritornano insieme? Adesso parla lei

Abbiamo visto Giulia e Cristiano in vacanza insieme, ma tra loro c’è solo una grande amicizia. Ecco cosa ha confessato al quotidiano Libero: “Al momento sono presa dal lavoro e non sono fidanzata. Cristiano è un ragazzo fantastico, ma quando mi fidanzerò con qualcuno, sarò la prima a comunicarlo”. E su Andrea Damante ha specificato: “Non c’è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la TV”.

Giulia De Lellis parla del Grande Fratello Vip 2018

Giulia De Lellis ha anche parlato del Grande Fratello Vip: dell’esperienza incredibile che ha vissuto e dell’ultima edizione dagli ascolti non proprio soddisfacenti. L’influencer ha anche parlato del suo magico rapporto con Ivana Mrazova (lei e Bendetta sono state recentemente bersagliate dai nuovi concorrenti): “C’era un gruppo incredibile e un’intesa reale tra i concorrenti. Si sono creati dei rapporti che sono durati anche dopo, come il mio con Ivana Mrazova. Quest’anno non sto guardando il programma e non posso esprimere un giudizio, ma immagino che, se gli ascolti non vanno benissimo, probabilmente mancano rapporti umani o non si stanno creando storie d’amore“.