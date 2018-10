Giulia De Lellis e Cristiano non si nascondono più: la felicità della coppia

Gossip, Giulia De Lellis e Cristiano si frequentano davvero: la prova

Giulia De Lellis e Cristiano non si nascondono più! C’è veramente una frequentazione in corso. Adesso si trovano in Islanda, dove stanno trascorrendo una vacanza incredibile. Non sono soli: sono in compagnia di alcuni amici. Ma comunque trovano il tempo per passare dei momenti insieme. La conferma che si stanno realmente conoscendo meglio è arrivata dopo l’ultima Instagram stories del personal trainer, in cui si vede Giulia salire le scale con un sorriso smagliante. Dopo Andrea Damante, è iniziato un nuovo capitolo della sua vita, arricchito dalla presenza di Cristiano. Quest’ultimo è un vero viaggiatore e pare proprio che sia stato lui a convincere la De Lellis a fare un’esperienza strepitosa (sfidando il freddo) in Islanda.

Cristiano e Giulia De Lellis viaggiano insieme

A poche ore dalla pubblicazione di una foto molto particolare di Giulia e Cristiano, l’influencer adesso ha spiegato cosa hanno fatto nelle ultime ore attraverso Instagram: “Stavamo andando alla ricerca dell’aurora boreale. Poi abbiamo visto una serie di macchine in fila ferme al parcheggio. Secondo me la stanno aspettando anche loro. La vedremo? Adesso ci facciamo una passeggiata. Poi io sono sempre l’ultima. Mi fa male tutto! Se riusciamo a trovarla, ve la faremo vedere perché è uno spettacolo incredibile”.

Nuova vita per Giulia De Lellis dopo Andrea Damante

Cristiano e Giulia De Lellis stanno quindi trascorrendo intere giornate insieme, dando così la conferma a quei gossip che ci sono stati negli ultimi giorni. L’ultimo post pubblicato dalla De Lellis su Instagram è stato questo e fa sempre riferimento al suo viaggio col fidanzato Cristiano: “Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palloncini, che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre ‘andiamo’ e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole”. Le nuvole che vede Giulia De Lellis hanno invece la forma del cuore?