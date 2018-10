Giulia De Lellis non vuole parlare di Cristiano: cosa è successo tra i due?

Silenzio tra Giulia De Lellis e Cristiano: cosa sta succedendo?

Cristiano non vuole parlare di Giulia De Lellis. Come mai? È ormai certo che tra i due ci sia del tenero. Sono stati beccati anche durante una cena romantica e nessuno dei due diretti interessati ha smentito le voci che si rincorrono sul loro presunto fidanzamento. Questo fa pensare che qualcosa è sbocciato, ma è ancora presto chiamarlo amore. E forse mai lo diventerà. Non è detto che due persone che si frequentano debbano per forza fidanzarsi o diventare marito e moglie. Anche Giulia De Lellis e Andrea Damante sognavano un futuro da favola insieme. E poi sappiamo tutti come è andata a finire. C’è quindi una frequentazione tra Giulia e Cristiano in corso. Nessun fidanzamento ufficiale, però!

La preoccupazione delle fan di Giulia De Lellis: non è davvero fidanzata?

Il silenzio di Cristiano sta facendo insospettire le bimbe della De Lellis: mica si sono già lasciati? Sono onnipresenti messaggi di questo tipo sotto alle foto Instagram del personal trainer: “Perché tu e Giulia De Lellis non dite la verità? Cioè che state insieme?”. Domanda lecita. Ieri, per esempio, Giulia ha spiegato di esser stata insultata mentre guidava, ma il suo momento “confessione” è finito là. Senza fare nemmeno un piccolissimo, microscopico cenno al presunto nuovo fidanzato Cristiano.

I dubbi sul fidanzamento di Cristiano e Giulia De Lellis

La prova dell’effettivo fidanzamento di Cristiano e Giulia De Lellis sembrava essere il mazzo di fiori che l’ex gieffina aveva ricevuto recentemente… e invece avevamo scoperto che era stata un’altra persona per lei importante ad averglieli regalati! Oltre a quei fan curiosi di scoprire tutti i gossip di Giulia De Lellis, ci sono anche i nostalgici: “Stare insieme ed amarsi sono cose differenti. Giulia non proverà mai con un altro il grande amore che ha provato con Andrea Damante”; “La più bella coppia di Uomini e Donne volete sapere qual è? Loro: Andrea Damante e Giulia De Lellis. Il resto è zero. La gente ama loro e basta”. Qual è la verità sulla neo-coppia? È già finito tutto?