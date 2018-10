Giulia De Lellis insultata in macchina: “Sono scioccata, non ho potuto replicare”

Insulti a Giulia De Lellis mentre guida la sua auto

Giulia De Lellis è stata insultata mentre era alla guida della sua macchina. Non le era mai successo prima d’ora di ricevere delle parole poco carine a viso aperto. Per questo non è riuscita nemmeno a replicare. Dopo tanto tempo, è salita nuovamente sulla sua “bimba” (come la chiama lei) e si è spostata per poter svolgere alcuni impegni lavorativi. Il buon umore è stato però spazzato via da un insulto che ha mandato in tilt l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. È stato tutto talmente veloce che non è riuscita a capire cosa stava succedendo. Per questo, dopo aver incassato il colpo (e che colpo!), si è sfogata attraverso delle Instagram Stories, che sono sempre super-seguite dalle sue numerose fan.

Giulia De Lellis racconta cosa le è successo

“Per la prima volta da quando ho la patente – ha raccontato Giulia De Lellis su Instagram – mi hanno detto zo***la. Andavo a quaranta all’ora perché cercavo un parcheggio. Sono scioccata. Non ho potuto nemmeno replicare. Capita che uno discute, parte la parolaccia, ma nessuno mi ha insultato. Mi ha affiancato, mi ha insultato ed ero talmente scioccata, perché non sapevo se guidare o rispondergli, che non ho risposto”. Ma Giulia non vuole perdere la spensieratezza, soprattutto dopo le bellissime novità che riguardano la sua vita.

Nuovi progetti per Giulia De Lellis (e nuovo amore)

Giulia De Lellis, tramite Instagram, ha mandato un chiaro messaggio a colui che l’ha insultata. Ecco cosa ha detto: “Se per caso questo ragazzo mi dovesse incontrare, gli dico vaff****lo. Non mi puoi dire quelle parole perché vado a quaranta all’ora. Sono una persona attentissima. Non uso il cellulare. Maleducato!”. Dopo queste parole, la De Lellis ha parlato dei suoi prossimi progetti. Tra un impegno lavorativo e l’altro, c’è anche spazio per ricevere delle graditissime sorprese. Il percorso lavorativo di Giulia De Lellis è sempre in salita. Così come l’amore!