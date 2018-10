Giulia De Lellis cambia vita e confessa: “Sto rinascendo”

La nuova vita di Giulia De Lellis: un periodo bellissimo

Giulia De Lellis desidera cambiare vita. Ci sta riuscendo. Sta attraversando un periodo di grandi opportunità ed emozioni intense che vorrebbe non finisse mai. Dopo la rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis si è fatta forza ed è andata avanti. Una qualità che la contraddistingue è certamente il coraggio: si butta a capofitto in ogni avventura e questo la sta portando molto lontano. È stata proprio lei, su Instagram, ad aver annunciato profondi cambiamenti: “Oggi mi dedicherò a due progetti che mi stanno molto a cuore. Non appena sarà tutto più chiaro, vi racconterò meglio. Sapete che non posso spoilerare prima del previsto (anche se vorrei tanto farlo)”.

Cosa sta succedendo a Giulia De Lellis? Il lungo messaggio

La fashion blogger ha al suo fianco amici importanti (che le stanno sempre accanto) e che la stanno accompagnando in questo periodo stupendo: “Ottobre per me sta diventando un mese di decisioni importanti. Organizzazione generale ma soprattutto di rinascita. Mi sto abituando ad una vita, a nuove abitudini. È l’inizio di un momento e di un qualcosa che mi porterà tanto, anche se sto impazzendo, correndo ogni giorno come una folle da una parte all’altra”.

Lavoro, amore e felicità nel 2018 di Giulia De Lellis

Cosa ha in serbo per i fan Giulia De Lellis? Se del fidanzato non ha fatto ancora cenno, sappiamo invece che è felice come non lo è mai stata in vita sua: “Mi chiedete spesso come sto, mi chiedete se sono felice: posso dirvi che mi sto dedicando a me, che sto cercando di realizzarmi perché tutto quello che mi è capitato, al di là dei dettagli più scomodi, è una grande fortuna. Quindi, accompagnatemi ancora, più presenti che mai perché, se sono arrivata dove sono, è sempre e anche grazie a voi”. Siamo proprio curiosi di scoprire cosa bolle in pentola e se c’è, in questa pentola, anche il suo fidanzato: nuova convivenza in programma?