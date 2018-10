Giulia De Lellis si è fidanzata, arriva la conferma: lui è l’ex di Sabrina Ghio

Giulia De Lellis ritrova l’amore dopo Andrea Damante: arriva la conferma

Giulia De Lellis, dopo Andrea Damante, pare abbia ritrovato l’amore. Della nuova fiamma dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ad onor del vero, si vocifera però da diversi giorni. A dare la conferma, tuttavia, c’ha pensato oggi il settimanale Chi. Il nuovo fidanzato si chiamerebbe Cristiano ed è l’ex di un altro volto noto di Uomini e Donne, ovvero: Sabrina Ghio. Il giornale di Alfonso Signorini, dunque, da per certa la notizia ma, bisogna ricordarlo, la diretta interessata non ha ancora fatto trapelare niente sui suoi social al riguardo. Sul profilo Instagram di Giulia De Lellis, infatti, ancora nessuna conferma o smentita.

Giulia De Lellis si è fidanzata: lo scoop di Chi

“Il cuore di Giulia De Lellis ha ricominciato a palpitare” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “Lui” come anticipato sopra “Si chiama Cristiano, ex fidanzato della tronista Sabrina Ghio, con la quale la De Lellis ha trovato felici sorrisi nella notte romana”. Andrea Damante? Secondo il settimanale “Ormai è definitivamente un lontano ricordo”. L’amore, dunque, è ritornato a bussare alla porta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, questa volta, sembra avere un nome preciso: quello di Cristiano.

Giulia De Lellis e Cristiano stanno insieme: le voci sul loro conto sono state confermate

A far trapelare le prime indiscrezioni su Giulia De Lellis e Cristiano erano stati, pochi giorni fa, quelli di Isa e Chia. Nel blog, per la precisione, era stata riportata la segnalazione di un utente che, dopo aver visto l’ex di Andrea Damante in compagnia di questo ragazzo, ha raccontato al blog di aver notato una particolare complicità tra i due. Come anticipato sopra, però, la stessa De Lellis non ha ancora confermato o smentito nulla. Giulia romperà prima o poi il silenzio? Staremo a vedere.