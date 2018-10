Giulia De Lellis: nuovo flirt? Gli indizi non lasciano dubbi

By

Giulia De Lellis: c’è un nuovo uomo al suo fianco? Gli indizi e gli spifferi non lasciano dubbi: “Evidente, molto più che amici…”. Lui è…

Le turbolenze d’amore vissute con Andrea Damante sembrano ormai definitivamente archiviate. Giulia De Lellis guarda avanti: lavoro, progetti e… amore. Eh, sì! Proprio amore. Infatti, i recenti indizi e gli ultimi spifferi pubblicati dal noto e affidabile blog Isa e Chia sembrano lasciare pochi dubbi al caso: la nota web influencer starebbe vivendo una nuova frequentazione. Di chi si tratta? Chi è il fortunato? Già si può parlare di love story? Andiamo con ordine: lui è l’ex fidanzato di Sabrina Ghio e si chiama Cristiano, un romano 31enne dal fisico statuario. Professione, personal trainer…

L’ex fidanzata di Damante e Cristiano: la frequentazione, indizi e testimonianza

Cristiano e Giulia pare che si frequentino e che siano piuttosto intimi. I fan social più attenti hanno notato che nell’ultimo periodo la De Lellis e lo sportivo si sono trovati negli stessi posti. Una casualità? Potrebbe darsi. Tuttavia ci sarebbe di più. “Una nostra lettrice proprio ieri – si legge sul blog Isa e Chia – ci ha segnalato che i due erano a pranzo insieme a Roma e sabato sera erano sempre con la stessa compagnia di amici di lui in un noto ristorante di sushi”. Lo spiffero ha trovato riscontro su Instagram. Confrontando le pubblicazioni social dei due infatti si nota in fretta che entrambi sono stati negli stessi posti. Ma ciò che avvalora ulteriormente l’ipotesi di un flirt in corso è una testimonianza dell’ultima ora che narra…

Cristiano e Giulia De Lellis: amici o ‘amici speciali’?

“Che Giulia De Lellis ieri era a pranzo con Cristiano. Non erano soli, c’erano anche altre due ragazze e un ragazzo con loro, ma li ho visti scambiarsi attenzioni e vari abbracci, da cui sembrava evidente che fossero molto più che amici”. La testimonianza è stata pubblicata sempre da Isa e Chia. Insomma, pare che la De Lellis e il personal trainer siano degli ‘amici speciali’. Dopo le pene d’amore vissute con Andrea Damante, Giulia ha trovato un nuovo lido d’amore? Non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda. E chissà, magari un’uscita allo scoperto dei due.