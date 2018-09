Alessandro Calabrese: “Ho sentito Giulia De Lellis, mi ha ringraziato mille volte”

Giulia De Lellis e Alessandro Calabrese si sono sentiti al telefono

Alessandro Calabrese, ex concorrente del Grande Fratello, è tornato a parlare di Giulia De Lellis. Dopo aver sussurrato su Instagram un presunto tradimento ai danni della ragazza, l’ex gieffino ha ammesso di aver sentito telefonicamente la 22enne. “Ci siamo sentiti al telefono e Giulia mi ha ringraziato mille volte perché le ho fatto capire determinate cose. Lei è una ragazza straordinaria, umile, dolce e molto simpatica. Non nascondo che potrebbe essere la mia donna ideale”, ha confidato il romano al settimanale Nuovo Tv. Al momento, però, Calabrese non è interessato ad intraprendere una nuova relazione amorosa. Alessandro è ancora rimasto scottato dalla sua precedente legame, quello con Lidia Vella.

Alessandro Calabrese pensa ancora a Lidia Vella

“Non sono ancora riuscito a voltare pagina dopo gli otto anni d’amore che ho vissuto con Lidia. Mi ha rubato il cuore e, visto che il cuore è uno solo, rimango innamorato di lei anche se tra noi è finita”, ha detto Alessandro Calabrese. Ma cosa non ha funzionato con Lidia Vella, oggi opinionista in radio e web influencer? “Abbiamo capito che non siamo compatibili e alla lunga il grande amore che ci univa si è trasformato in un profondo affetto. Non mi sarei mai immaginato un futuro senza Lidia, pensavo che avremmo creato una famiglia insieme, però alla fine purtroppo non è andata così. Io per lei ci sarò sempre ma le auguro di trovare un uomo che la renda felice”, ha ammesso l’uomo.

Alessandro Calabrese è single e pensa al lavoro

Ancora single, Alessandro Calabrese sta cercando di andare avanti concentrandosi sul lavoro. Oltre a gestire un ristorante nel centro di Roma, il 35enne ha deciso di tentare la strada della recitazione. Ha recitato nella fiction Il commissario Spiedone, sit-com che andrà presto in onda su Sky.