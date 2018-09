Grande Fratello, Lidia Vella: “Alessandro Calabrese mi cerca ancora, ma io…”

Grande Fratello: le ultime news su Lidia Vella e Alessandro Calabrese

Lidia Vella del Grande Fratello 14 è tornata a parlare dell’ex fidanzato Alessandro Calabrese. Quest’ultimo ha di recente fatto sapere di non aver ancora dimenticato la giovane siciliana, con la quale ha vissuto un rapporto tormentato per diversi anni. Il ristoratore romano ha definito Lidia il suo amore più grande, quello che non è mai finito. Una dichiarazione forte, importante, alla quale la Vella ha voluto rispondere via radio, attraverso la rubrica Amore Airline che tiene ogni sabato pomeriggio all’interno di Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. “È una frase che mi ha sempre detto, anche quando lo lasciai prima del Grande Fratello. Mi ha sempre detto che gli ho rubato il cuore, e da lì nasce anche il tatuaggio che si è fatto. È rimasto l’affetto e un bel rapporto, io sono contenta, ma noi ad oggi non stiamo insieme. Lui mi cerca, mi chiede come sto, magari è solo affetto e lui pensa che sia amore, non lo so. Per me è una storia chiusa, io non provo amore”, ha fatto sapere la gemella di Jessica Vella.

Le ultime parole di Alessandro su Lidia Vella

“L’amore non finisce cosi, rimarrò sempre innamorato di Lidia. Mi ha rubato il cuore e il cuore è uno solo. Ci siamo lasciati perché non andavamo più d’accordo. Nessuno dei due ha sbagliato, ci rispettavamo troppo!”, ha raccontato Alessandro Calabrese su Instagram. La storia tra i due è naufragata nell’autunno del 2016, dopo una convivenza andata male a Milano. L’ex gieffino è dunque tornato a Roma e ha provato a corteggiare invano la tronista Sonia Lorenzini a Uomini e Donne. Oggi Alessandro è single, così come Lidia: entrambi non sono più riusciti a ritrovare l’amore.

Lidia Vella ha rifiutato di fare Temptation Island Vip

Qualche mese fa Lidia Vella è stata contattata per fare la tentatrice a Temptation Island Vip ma la ragazza ha rifiutato la proposta di Maria De Filippi. “Non andrei mai a tentare una persona impegnata, non avrebbe avuto senso la mia partecipazione. Non mi va di giocare con queste cose, per questo ho detto di no”, ha spiegato la 27enne.

Il video con le ultime dichiarazioni di Lidia Vella: