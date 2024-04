GF, Greta sola al compleanno di Vittorio: è crisi con Sergio (gossip)

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono già in crisi? Sembrerebbe di sì. Dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello, i due sembravano più uniti e innamorati che mai. Per giorni, hanno pubblicato moltissimi contenuti sui social, condividendo con i fan parte delle loro giornate. Ma, da qualche settimana, le cose sembrano essere cambiate. Difatti ormai si mostrano sempre meno insieme sui rispettivi profili. Secondo alcune indiscrezioni, Sergio avrebbe chiesto a Greta di non apparire più sui social, cercando di mantenere la loro relazione più riservata.

Il motivo? I fandom che si creano da reality come il Grande Fratello possono essere molto pressanti e, per questo, Sergio avrebbe preferito fare un passo indietro e distanziarsi da tutto ciò. Una decisione che non sarebbe molto facile per Greta, dato che quest’ultima lavora con i social, utilizzandoli in maniera molto assidua. Ad ogni modo, le voci di crisi si sono intensificate ancora di più nelle ultime ore. Ieri, 27 aprile, si è svolta la festa di compleanno di Vittorio Menozzi e tra gli invitati c’erano molti degli ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello: Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Letizia Petris, Rosy Chin e anche Greta Rossetti.

Ricordiamo che, nei mesi trascorsi dentro la Casa più spiata d’Italia, Greta e Vittorio avevano stretto una grande amicizia. Addirittura, ad un certo punto, l’ex tentatrice era arrivata ad essere confusa per un breve periodo sui veri sentimenti che la legavano al modello. Inoltre, ai tempi, i suoi familiari dichiararono di “tifare” più per Vittorio che per Sergio. Ebbene, i due sembrano aver mantenuto un bel rapporto, tanto che la Rossetti ha pubblicato foto e video dal compleanno, con tanto di auguri e dedica.

Peccato che, però, Sergio non era presente al party. L’ex tentatrice, infatti, era da sola, senza il suo fidanzato. Un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti, dato che la maggior parte degli ex gieffini ha preso parte alla serata. A detta di molti, i “Sergetti” starebbero attraversando un brutto periodo e la rottura potrebbe essere vicina. Bisogna però specificare che si tratta solamente d’indiscrezioni e non c’è nessuna conferma certa a riguardo. Non resta che attendere per capire cosa succederà tra di loro.