GF: padre di Sergio infuriato. Commento inaspettato sul figlio

Molti fan del Grande Fratello e in particolare del gruppo Detodo sono rimasti un po’ delusi dall’atteggiamento di Sergio D’Ottavi da quando è uscito dalla Casa. Il ragazzo si è estraniato da Stefano Miele e Beatrice Luzzi ed ha stretto rapporto con persone che nel reality non apprezzava molto.

Non solo, pare che D’Ottavi abbia un po’ abbandonato il suo lavoro al Circeo per dedicarsi completamente a Greta Rossetti. Infatti quasi sempre è a Milano per starle accanto ed aiutarla nei suoi progetti. Il pubblico è diviso tra chi è felice per l’amore che diventa sempre più forte tra i Sergetti e chi invece non sta capendo più questo atteggiamento di Sergio. Infatti anche Stefano, recentemente, ha espresso la sua delusione per l’atteggiamento che sta avendo il suo amico. Nonostante stia sempre a Milano, dalla finale ancora non c’è stata occasione di vedersi.

Il padre di Sergio, Saverio, che durante la trasmissione è sempre stato molto attivo sui social supportando il figlio e il gruppo Detodo, da un po’ di tempo è entrato in uno strano silenzio stampa. Qualche utente lo ha però taggato per capire cosa pensa del cambio atteggiamento del figlio ed ha sorpreso. Saverio ha detto che dà ragione a Stefano e di essere dalla sua parte, dissociandosi dal comportamento di Sergio.

“L’unico che ha ragione è Stefano…che rivedrò presto. […] Resto un fan della Luzzi e non sono nel p*sello di nessuno per poter capire cosa accade agli altri uomini, figlio ed altri concorrenti maschi compresi“

Sembra dunque che anche Saverio non stia più riconoscendo il figlio che si sta lasciando prendere da una nuova vita, ben distante da quella che conduceva fino a pochi mesi fa.

"e non sono nel pisello di nessuno…" Ahahahaha pic.twitter.com/jsal6RHmF8 — Grazia🧘‍♀️ (@graziellalella1) April 22, 2024

Stefano- Beatrice- Sergio: amicizia al capolinea?

Qualche settimana fa, in una diretta, Miele ha confidato ai followers di non sentire Sergio da quando è finito il GF. Nonostante gli abbia inviato tanti messaggi e nonostante spesso sia a Milano, i due non si sono ancora visti.

I Detodo sembrano quindi essere giunti ad un punto di rottura. Anche perché in una recente intervista, Beatrice ha affermato che degli ex concorrenti sente solo Stefano, Fiordaliso e Giuseppe Garibaldi, nessuna menzione a D’Ottavi.

Mentre lui pare aver dimenticato gli amici, ben diverso è quello che accade tra l’attrice e lo stilista. Infatti i due si sono visti a Roma ed hanno passato un weekend insieme. Il rapporto molto stretto creatosi in Casa sembra durare anche fuori, nonostante ci sia molta distanza a separarli.