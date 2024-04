GF: Sergio non si fa vivo con gli amici. Stefano delusissimo

All’interno della Casa del Grande Fratello una delle poche certezze era il gruppo formatosi da Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Ma sembra che anche questo (i Detodo) sia arrivato ad una frattura.

In una diretta Miele ha confermato quello che i fan sospettavano già da un po’, ovvero che Sergio non si sta facendo più vivo con gli amici più fidati della Casa ed ha preferito altre persone. In particolar modo Stefano ha rivelato che D’Ottavi non risponde mai ai messaggi e che è “impegnato a viversi la sua vita“.

Da quando è uscito dalla Casa, l’ex gieffino è sempre a Milano, nonostante abiti vicino Roma. Infatti è spesso con Greta Rossetti con la quale ormai ha una relazione stabile. Lei sembra essere stata abbandonata dalla famiglia proprio perché non condivide questa sua scelta e quindi i due si trovano a passare intere settimane insieme.

Ma mentre le uscite con Rosy Chin o Alessio Falsone avvengono spesso, Sergio sembra aver dimenticato il suo amico Stefano che vive anche lui a Milano. Da ciò lui è delusissimo: non se lo sarebbe mai aspettato.

Cosa diversa con Beatrice. Infatti Miele ha annunciato che venerdì 13 aprile lei andrà a trovarlo. C’è grande attesa per questa reunion. Non sappiamo se invece Sergio si sia sentito con l’attrice anche se, dopo le confessioni fatte su Greta, sembra improbabile.

Alla fine di ogni edizione si riconferma la teoria secondo cui le amicizie che durano al di fuori del programma sono davvero poche e questa volta, già a poche settimane dalla fine, si sono create le prime fratture.

#grandefratello ma chissenefrega di Sergio tanto ormai è soggiogato in tutto, fa solo pena, addirittura non rispondere ai messaggi vuol dire che si è rincojonito del tutto. A noi ci basta che fai i video con la rouge. pic.twitter.com/2gbY6eBME8 — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 7, 2024

Sergio e Greta: i nuovi Romeo e Giulietta

D’Ottavi e Rossetti hanno iniziato a stringere questo rapporto speciale quasi sin da subito, ma con grandi ostacoli. Prima Vittorio Menozzi che, una volta che si è allontanato da Beatrice, ha provato a creare una certa intimità con Greta. Poi dopo la sua eliminazione, la coppia è riuscita a mettere le tante paure di lei da parte e a viversi questa storia.

Ma mamma Marcella non ha mai approvato la storia tra la figlia e Sergio e sui social lo ha denigrato in tutti i modi possibili. Accusando anche Beatrice di complottismo. Poi c’è stato un confronto dove la signora ha ribadito di non volere il giovane in casa propria ed ora, da quando Greta è uscita, si è chiusa in un silenzio stampa.

La neo coppia sta vivendo una luna di miele eterna, lui ha anche stravolto il suo look e molti followers non lo stanno più apprezzando come prima. Questo grande amore viene esibito in tutte le salse, Greta sta così dimostrando di riuscire a distaccarsi da ciò che la mamma avrebbe voluto da lei. Ma questa storia così tanto ostacolata sarà destinata a durare? Questa risposta ce la darà solo il tempo.