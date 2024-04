Greta replica alle polemiche sul nuovo look di Sergio: “Scelta sua”

La storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi continua anche al di fuori della casa del Grande Fratello. I due, difatti, sono più uniti che mai tanto che lui ha raggiunto lei a Milano per trascorrere del tempo insieme. Sergio ha perfino cambiato il suo look, tagliandosi i capelli ed indossando una felpa rosa sotto il consiglio di Greta. Questo ha scatenato alcune polemiche sui social da parte di chi sostiene che lei voglia cambiarlo. La replica della gieffina non ha tardato ad arrivare.

Rossetti continua a pubblicare sul suo profilo Instagram ufficiale stories che la mostrano in compagnia di Sergio. I due si sono immortalati mentre pranzavano insieme ed andavano in giro per Milano. In particolare nelle ultime ore ha fatto molto discutere il nuovo taglio di capelli del ragazzo. D’Ottavi ha difatti rinunciato al suo chignon per accontentare Greta che lo preferiva con i capelli più corti. Inoltre i due sono andati a fare shopping insieme in un centro commerciale, dove il gieffino ha provato alcuni vestiti. Proprio in merito a ciò l’influencer ci ha tenuto a precisare alcune cose.

La ragazza ha difatti voluto specificare ai suoi follower:

Comunque l’outfit di Sergio non glielo sto cambiando io, siete voi che avete visto nella Casa una persona che si veste in un certo modo, ma che fuori si può vestire anche in modo diverso. Non a scelta mia, a scelta sua. Il mio intento era solo tagliargli i capelli e mettergli la felpa rosa, per il resto la scelta è sua, tanto mi piace in qualsiasi modo.

Poco dopo è arrivata la conferma di Sergio. Il ragazzo ha difatti aggiunto alle parole di Rossetti:

Ragazzi ne ho due miliardi di outfit così. Passo dal pareo ad un abito a un pantalone di lino. I capelli poi li avrei dovuti tagliare a prescindere.

Le dichiarazioni dei due sono poi state seguite da un dolce bacio fra loro. I due hanno pubblicato anche altre storie che li vedono insieme a Milano, nello specifico a pranzo in un locale con le sedie ad altalena.

A riguardo lui ha ironizzato: