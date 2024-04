Sergio cambia look per Greta: “Presa male, andato via”, c’è un ma

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono una delle coppie più amate tra quelle nate all’interno della casa del Grande Fratello. Se qualcuno pensava che tra i due non sarebbe durata si sbagliava, difatti sono più uniti che mai e lui ha perfino cambiato look per rendere felice lei. Il nuovo taglio di capelli di Sergio è stato condiviso sui social da Greta, che ha spiegato ai follower com’è andata. Stando alle sue parole il ragazzo non sembrerebbe averla presa troppo bene, ma c’è una sorpresa finale…

Nelle scorse ore D’Ottavi ha raggiunto Rossetti a Milano per trascorrere del tempo insieme a lei ed alcuni amici. Dopo essere andati a cena, Sergio ha deciso di cambiare acconciatura dopo essere stato convinto dalla ragazza. Il gieffino ha tagliato lo chignon a cui era tanto affezionato ed il nuovo look è stato mostrato da Greta sui social, venendo particolarmente apprezzato dai fan della coppia. L’influencer ha pubblicato diverse storie sul suo profilo Instagram ufficiale per mostrare il taglio e soprattutto raccontare lui come l’ha presa.

Questo quanto scritto in un primo momento da Rossetti:

Ragazze, non ci crederete ma ci sono riuscita a fargli tagliare i capelli.

Ha poi pubblicato una foto di loro due insieme e l’emoji di un cuore accompagnata dalla didascalia “Mamma mia”. Insomma la gieffina è rimasta decisamente contenta del risultato, non vedeva difatti l’ora che il ragazzo si tagliasse i capelli. Ma come l’ha presa il diretto interessato? In un video condiviso nelle stories, Greta ha rivelato che il nuovo look di Sergio è stato motivo di un litigio e che addirittura lui era andato via da Milano.

In un video pubblicato dall’albergo si sente difatti Rossetti dire:

Allora, siete tutte troppo curiose di sapere cosa ne pensi Sergio del suo nuovo look. Niente, si è arrabbiato, ha preso un aereo ed è tornato a Roma. Abbiamo litigato tutto il pomeriggio per farsi sto taglio e, poi, è finita così… L’ho convinto ma non si è piaciuto, quindi, ha cenato e se n’è andato, mi ha abbandonato.

Lo scherzo di Greta

Le sue parole hanno immediatamente allarmato i fan. L’influencer li ha tuttavia rassicurati presto con un secondo video pubblicato poco dopo.

In questo aggiunge:

Scherzetto! Ma come può andarsene? Non vedeva l’ora di venire e io non vedevo l’ora che arrivasse…

E Sergio in tutto ciò? Interpellato direttamente da Greta ha ammesso, nonostante un sorriso un po’ forzato: